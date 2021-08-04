Terör ve istihbarat uzmanları yangın bölgesinde

Türkıye'de son 6 günde 150'den fazla yangın çıkması sabotaj iddialarını güçlendirdi. İçişleri Bakanlığı
koordinesinde terör ve istihbarat birimleri ile konusunda uzman personeller yangınlardaki sabotaj iddialarını sahada çok yönlü olarak soruşturamaya başladı. Kasıt ve sabotaj ihtimalinin yüksek olması nedeniyle birçok noktada aynı anda başlayan orman yangılarının araştırılması için İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü
ve Jandarma Komutanlığı
'ndan oluşturulan özel ekipler bölgeye sevk edildi. Terör ve istihbarat daire başkanlıklarından terör konusunda uzman olan birimlere Kriminal Daire Başkanlığı
'ndan oluşturulan özel olay yeri inceleme ekipleri de eşlik ediyor. Özel ekipler, kundaklama ihtimaline karşı yangınların ilk çıkış noktalarında titiz bir çalışma yürütüyor. Uzman ekipler, yangınların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarında geriye dönük incelemeler yaparken, kent giriş ve çıkışlarından bulunan PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kameralarını da inceliyor. Bunun yanı sıra ormanlık alanlara yakın güzergahlardaki petrol istasyonlarından yapılan alışverişler de sabotaj ihtimaline karşı mercek altına alındı.