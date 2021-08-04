Terör ve İstihbarat uzmanları yangın bölgesinde! Yangın çıkış noktası didik didik taranıyor

Türkiye'nin akciğerleri yanıyor. 6 günde 138 noktada başlayan orman yangınları büyük bir seferberlikle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 52 helikopter, 850 arazöz ve su tankeri olmak üzere 5 bin 200 personel müdahale ediyor. Yüzlerce noktada yangının nasıl çıktığı ise halen gizemini koruyor. Hazırlanan raporlar yangınların sabotaj iddialarını kuvvetlendiriyor.
SICAKLIK, NEM, RÜZGAR ELVERİŞLİ HALE GETİRDİ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyelerinin yangınlarla ilgili raporunda, bölgedeki sıcaklık, nem ve rüzgar gibi unsurlar incelendi.
Buna göre, rüzgar şiddetinin yüksek olmasının, yangının yayılma hızını arttırdığı ve yangına doğrudan müdahaleyi güçleştirdiği dile getirilen raporda, hava sıcaklığının 40 derecenin üzerine çıktığı, nispi nemin yüzde 20'nin altına düştüğü hava koşullarında orman yangını çıkma olasılığının çok yüksek olduğu belirtildi.
"KASIT VE SABOTAJ İHTİMALİ GÜÇLÜ"
Meteoroloji istasyonlarından 30 Temmuz'da alınan verilerde hava sıcaklığının 42-43 derece, bağıl nemin yüzde 13 ve rüzgar hızının 50-60 km/sn olduğu kaydedilerek bu şartlar altında çıkan yangınların, rüzgarın da etkisiyle çok hızlı bir şekilde yayıldığı ve kontrol altına alınmasının güçleştiği kaydedildi.
Öğretim üyeleri tüm bunlara rağmen aynı anda birkaç farklı noktada başlayan yangınların çıkış sebebinin mutlaka araştırılması gerektiğini belirterek bu durumun kasıt ve sabotaj ihtimalini de düşündürdüğünü kaydetti.
SABOTAJCILAR KISKAÇTA
Kasıt ve sabotaj ihtimalinin yüksek olması nedeniyle birçok noktada aynı anda başlayan orman yangılarının araştırılması için İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı'ndan oluşturulan özel ekipler bölgeye sevk edildi.
Terör ve İstihbarat daire başkanlıklarından terör konusunda uzman olan birimlere Kriminal Daire Başkanlığı'ndan oluşturulan özel olay yeri inceleme ekipleri de eşlik ediyor. Özel ekipler, kundaklama ihtimaline karşı yangınların ilk çıkış noktalarında titiz bir çalışma yürütüyor.
KENT GİRİŞ-ÇIKIŞLARI, PETROL İSTASYONLARI MERCEK ALTINDA
Uzman ekipler, yangınların yaşandığı bölgelerdeki güvenlik kameralarında geriye dönük incelemeler yaparken, kent giriş ve çıkışlarından bulunan PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kameralarını da inceliyor.
Bunun yanın sıra ormanlık alanlara yakın güzergahlardaki petrol istasyonlarından yapılan alışverişler de sabotaj ihtimaline karşı mercek altına alındı.
OLAY YERİNİN İNCELENMESİNİN ÖNEMİ BÜYÜK
Kundaklama suçunun soruşturulmasında olay yeri incelemesinin önemi ise oldukça büyük. Bunun için yangının ilk çıkış noktaları tespit edilerek Kriminal Daire Başkanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekipleri çalışma yapıyor.
Kasıtlı yangınların planlanarak yapıldığı, bunun yanında yangın kendini ve delilleri oluşturan birçok nesneyi de yok ettiği ise bilinirken, usulünce incelemede hızlandırıcının izini veya yanan nesnenin enkazını tespit etmek detaylı incelemelerde mümkün olabiliyor.