Terör ve İstihbarat uzmanları yangın bölgesinde! Yangın çıkış noktası didik didik taranıyor

Türkiye'nin akciğerleri yanıyor. 6 günde 138 noktada başlayan orman yangınları büyük bir seferberlikle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 52 helikopter, 850 arazöz ve su tankeri olmak üzere 5 bin 200 personel müdahale ediyor. Yüzlerce noktada yangının nasıl çıktığı ise halen gizemini koruyor. Hazırlanan raporlar yangınların sabotaj iddialarını kuvvetlendiriyor.