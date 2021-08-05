İçişleri Bakanlığı'nca, Eren-13 Operasyonları kapsamında Siirt
'in Pervari
ilçesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı
koordinesinde, Jandarma Komando
ve Jandarma Özel Harekât birliklerince J-SİHA, taarruz helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.