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Giriş Tarihi: 5.8.2021

2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'nca, Eren-13 Operasyonları kapsamında Siirt'in Pervari ilçesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren-13 Operasyonları kapsamında, Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekât birliklerince J-SİHA, taarruz helikopteri ve Hava Kuvvetlerinin desteğinde operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.
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2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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