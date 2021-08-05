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Giriş Tarihi: 5.8.2021 12:06 Son Güncelleme: 5.8.2021 12:12

Bakan Varank'tan CHP'li Özgür Özel'in algı operasyonuna tepki: O uçaklar aynı değil...

Bakan Varank’tan CHP’li Özgür Özel’in algı operasyonuna tepki: O uçaklar aynı değil...

Türkiye, orman yangınlarına karşı amansız bir mücadele verirken CHP her konuda olduğu gibi, yangını da siyasi amaçlarına alet ediyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP'li Özgür Özel'in 'THK' uçakları üzerinden giriştiği algı operasyonuna yanıt vererek, "Israrla yalan yanlış bilgilerle insanları aldatmaya çalışıyorlar. O uçaklar aynı değil. 1969 model, 3 yıldır bakım bile yapılmamış bir uçaktan bilet alıp uçar mısınız?" dedi.

Orman yangınları ile mücadelede 9. güne girildi. Türkiye, yangına karşı tek yürek olurken CHP ise yangına da siyasi provokasyon malzemesi haline getirdi. THK'nın kullanılamaz haldeki uçakları üzerinden, manipülasyona girişen CHP'li Özgür Özel'e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yanıt verdi.

'O UÇAKLAR AYNI DEĞİL'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter'dan, "Israrla yalan yanlış bilgilerle insanları aldatmaya çalışıyorlar. O UÇAKLAR AYNI DEĞİL! 1969 model, 3 yıldır bakım bile yapılmamış bir uçaktan bilet alıp uçar mısınız?" dedi.

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Bakan Varank'tan CHP'li Özgür Özel'in algı operasyonuna tepki: O uçaklar aynı değil...
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