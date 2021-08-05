Bakan Varank’tan CHP’li Özgür Özel’in algı operasyonuna tepki: O uçaklar aynı değil...

Orman yangınları ile mücadelede 9. güne girildi. Türkiye, yangına karşı tek yürek olurken CHP ise yangına da siyasi provokasyon malzemesi haline getirdi. THK'nın kullanılamaz haldeki uçakları üzerinden, manipülasyona girişen CHP'li Özgür Özel'e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yanıt verdi.
'O UÇAKLAR AYNI DEĞİL'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Twitter'dan, "Israrla yalan yanlış bilgilerle insanları aldatmaya çalışıyorlar. O UÇAKLAR AYNI DEĞİL! 1969 model, 3 yıldır bakım bile yapılmamış bir uçaktan bilet alıp uçar mısınız?" dedi.
Israrla yalan yanlış bilgilerle insanları aldatmaya çalışıyorlar. O UÇAKLAR AYNI DEĞİL!— Mustafa Varank (@varank) August 5, 2021
1969 model, 3 yıldır bakım bile yapılmamış bir uçaktan bilet alıp uçar mısınız? https://t.co/zxmtR6Aj8O pic.twitter.com/Y3ZOAqHKMZ