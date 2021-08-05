Bakan Varank’tan CHP’li Özgür Özel’in algı operasyonuna tepki: O uçaklar aynı değil...

Orman yangınları ile mücadelede 9. güne girildi. Türkiye, yangına karşı tek yürek olurken CHP ise yangına da siyasi provokasyon malzemesi haline getirdi. THK'nın kullanılamaz haldeki uçakları üzerinden, manipülasyona girişen CHP'li Özgür Özel'e Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya hesabından yanıt verdi.