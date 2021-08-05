Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Beypazarı Belediyesi yangın bölgesinde
Giriş Tarihi: 5.8.2021 10:48

Beypazarı Belediyesi yangın bölgesinde

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Beypazarı Belediyesi yangın bölgesinde

Ülkenin farklı noktalarında devam eden orman yangınlarının söndürülmesi için seferberlik hali yaşanırken, Muğla'ya sevk edilen Beypazarı Belediyesi ekibi de alevlerle mücadelesini sürdürüyor.

Beypazarı Belediyesi ekibi yaşanan orman yangınına karşı mücadele vermek için yardıma koşarken yurdun farklı bölgelerinden gelen diğer ekipler ve uzman personelle koordineli olarak yangın söndürme, yayılmasını önleme ve soğutma çalışmalarına özverili bir şekilde Muğla'da destek veriyor.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Biz ormanlarımızı ve her bir ağacımızı korumak için bu denli hassas davranırken, ağaçların yanı sıra hayvanların ve doğanın da yok olduğu bu yangınlar yüreklerimizi yaktı.

Bu kötü günlerin bir an önce son bulması için belediye olarak ekibimizle orman kahramanlarına destek oluyoruz. Yaraları birlikte saracağız. Yangın felaketi nedeniyle yaşanan zorlu süreci hep birlikte atlatacaklarını vurgulayan Başkan Kaplan, devletimiz tüm kurumlarıyla gereken çalışmaları hassasiyetle yaparken biz de Beypazarı Belediyesi olarak yangın bölgesinde ekiplerimizle birlikte çalışmalara devam edeceğiz. Ayrıca yangınlarda zarar gören bölgeler için Belediye olarak 5 bin fidan bağışı yapacağız'' dedi.



Pazartesi günü Başkan Tuncer Kaplan'ın talimatlarıyla Beypazarı'ndan sulama tankeri ve 2 personel ile hareket eden Beypazarı Belediyesi ekibi, akşam saatlerinde Muğla'ya ulaşmıştı. Pazartesi akşamından bu yana ekibin Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde Muğla bölgesinde yangınla mücadelesi sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Beypazarı Belediyesi yangın bölgesinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA