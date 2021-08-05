Beypazarı Belediyesi yangın bölgesinde

Beypazarı Belediyesi ekibi yaşanan orman yangınına karşı mücadele vermek için yardıma koşarken yurdun farklı bölgelerinden gelen diğer ekipler ve uzman personelle koordineli olarak yangın söndürme, yayılmasını önleme ve soğutma çalışmalarına özverili bir şekilde Muğla'da destek veriyor.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Biz ormanlarımızı ve her bir ağacımızı korumak için bu denli hassas davranırken, ağaçların yanı sıra hayvanların ve doğanın da yok olduğu bu yangınlar yüreklerimizi yaktı.

Bu kötü günlerin bir an önce son bulması için belediye olarak ekibimizle orman kahramanlarına destek oluyoruz. Yaraları birlikte saracağız. Yangın felaketi nedeniyle yaşanan zorlu süreci hep birlikte atlatacaklarını vurgulayan Başkan Kaplan, devletimiz tüm kurumlarıyla gereken çalışmaları hassasiyetle yaparken biz de Beypazarı Belediyesi olarak yangın bölgesinde ekiplerimizle birlikte çalışmalara devam edeceğiz. Ayrıca yangınlarda zarar gören bölgeler için Belediye olarak 5 bin fidan bağışı yapacağız'' dedi.





Pazartesi günü Başkan Tuncer Kaplan'ın talimatlarıyla Beypazarı'ndan sulama tankeri ve 2 personel ile hareket eden Beypazarı Belediyesi ekibi, akşam saatlerinde Muğla'ya ulaşmıştı. Pazartesi akşamından bu yana ekibin Orman Genel Müdürlüğü koordinesinde Muğla bölgesinde yangınla mücadelesi sürüyor.