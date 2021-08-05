CHP’li belediyeye yalanlama! “Helikopter kiralamada devlet kurumlarından izin gerekmez!”

CHP'li Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, orman yangınları için yangın helikopteri kiralamak adına adım attıklarını belirterek sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Uysal, "Değerli Komşularım, Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı olarak bir yangın helikopteri kiralayabilmek için her türlü bağlantı ve teyitleşmeyi tamamladık. Dün ( 2 Ağustos ) saat 18:49 itibariyle mevzuat gereği Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin istedik, izin bekliyoruz. Bilgilerinize sunar destekleriniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

"KİRALAMA İÇİN DEVLET KURUMLARINDAN İZİN GEREKLİLİĞİ SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Orman Genel Müdürlüğü CHP'li Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın paylaşımını alıntılayarak Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin istenmesi hususunda bilgi paylaşıp izin gerektiği yönündeki bilgiyi yalanladı. Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından, "Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı'nın helikopter kiralama taleplerine ilişkin olarak, ilgili devlet kurumlarından izin gerekliliği söz konusu değildir. Kiralama talepleri kendi inisiyatiflerinde olup, kiralanması halinde Yangın Yönetim Merkezi'ne bilgi verilmesi gerekmektedir" ifadelerini kullandı.