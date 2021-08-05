CHP’nin THK uçakları algısı çöktü! Bakan Varank: O uçaklar aynı değil!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Türk Hava Kurumu'nun (THK) hangarında bulunan 9 tane 1960 model, Canadair CL-215 yangın söndürme uçaklarının iş göremez olmadığını ileri sürerek bir algı çalışmasına girişti. THK'nın yangın söndürme uçaklarının bulunduğu hangarın önüne giden kimi CHP'liler "THK'nın uçakları depolarda çürüyor" diyerek iş göremez uçakların iş görebilir olduğunu iddia etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GÜNLER SONRA AÇIKLAMA: "THK'DA KULLANILABİLİR UÇAK YOK"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise 30 Temmuz 2021 tarihinde "THK'nın elinde kullanılabilir uçak yok" açıklaması yapmıştı. Erdoğan'ın bu açıklamasına rağmen, THK uçakları üzerinden CHP'nin algı çalışması günlerce sürdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu günler sonra dün (4 Ağustos 2021) tarihinde bir gazetecinin sorusu üzerine yaptığı açıklamada partililerinin algı çalışmasını bir nevi kendi çürüterek, "THK hangarında şu anda kullanılabilir uçak yok" ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL'DEN THK UÇAĞI ÜZERİNDEN ALGI OPERASYONU

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ise sosyal medya hesabından THK uçakları üzerinden yeni bir algı operasyonuna girişti. Özel, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun şu anda hangarda kullanılabilir uçak olmadığına dair açıklamasına rağmen, "Övünüyorlar ya hani, 'İspanya'dan uçak bulduk' diyorlar, İspanya'ya teşekkürler ediyorlar. O uçaklarla Türk Hava Kurumu'nda atıl duran uçaklar aynıdır. 'THK'nın uçakları iş görmez' yalanına kimse aldanmasın!" dedi.

BAKAN VARANK ALGI OPERASYONUNU BOZDU: "O UÇAKLAR AYNI DEĞİL"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP'li Özgür Özel'in İspanya uçağı ile THK uçaklarının aynı olduğunu söyleyerek yaptığı algı operasyonuna anında cevap verdi. Varank, resmi Twitter hesabından uçak modellerinin fotoğraflarını ve bilgilerini paylaşarak, "Israrla yalan yanlış bilgilerle insanları aldatmaya çalışıyorlar. O uçaklar aynı değil! 1969 model, 3 yıldır bakım bile yapılmamış bir uçaktan bilet alıp uçar mısınız?" ifadelerini kullandı.

UÇAKLARIN ÜRETİM YILLARI VE MODELİ FARKLI

THK'daki uçak CL-215 model amfibyen uçak, 1960 yılında üretilmeye başlandı. İspanya'dan yangın söndürme çalışmaları için gönderilen uçak ise 1993 yılında üretilmeye başlandı ve uçağın modeli CL-415.