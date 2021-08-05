DEAŞ’lı terörist eylem için talimat beklerken yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ adına eylem hazırlığındayken yakalanıp tutuklanan, 41 yaşındaki İ. Ç. ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Buna göre İ.Ç.'nin, örgütün Suriye'deki üst düzey bir yetkilisiyle yaptığı yazışmalarda "Şuanda askeri bir hazırlık içindeyiz. Eylem için talimat bekliyoruz" dediği ortaya çıktı. İ.Ç.'nin oluşturduğu hücre tipi örgütlenmeyle de bomba, bomba yüklü araç ve 'yalnız kurt' tipi bıçaklı saldırı gibi sansasyonel eylemleri organize ettiği, bunun için de emir ve talimat beklediği öne sürüldü.

KOD ADI: 'EBU AHMET'

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Türkiye Emiri' olan Mahmut Özden'in, Adana'da yakalanıp tutuklanmasının ardından dağılma sürecine giren örgütü toparlayıp, yeniden ayağa kaldırabilmek için faaliyet gösteren İ.Ç.'yi açığa çıkarttı. MİT, örgüt içinde 'Ebu Ahmet' kod adını kullanan İ.Ç. ile ilgili bilgileri Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile paylaştı.

YAZIŞMALAR AÇIĞA ÇIKTI

Polis, 3 Temmuz'da harekete geçti ve İ.Ç.'yi, eşi ve çocuklarıyla birlikte mezar ziyareti için gittiği Kabasakal Mezarlığı'nda kıskıvrak yakaladı. Aracından indirilip, yere yatırılarak etkisiz hale getirilen İ.Ç., ters kelepçe takılarak gözaltına alındı. Evinden örgütsel dokümanlar çıkan İ.Ç.'nin, cep telefonunda yapılan incelemelerde de örgütün Suriye'deki üst düzey bir yöneticisiyle yaptığı yazışmalar ortaya çıktı.

HÜCRE TİPİ ÖRGÜTLENME

Zanlının yaptığı yazışmalarda; "Askeri bir yapılanma ve hazırlık içerisindeyiz. Eylem ve saldırılar için sizden gelecek emir ve talimatları bekliyoruz" dediği ortaya çıktı. Zanlının, söz konusu kanlı saldırılar için kendi bölgesinde hücre tipi bir yapılanma oluşturup, sansasyonel eylemler için başta bomba, bomba yüklü araç ve 'yalnız kurt' gibi tek kişilik bıçaklı saldırıları organize edip, emrindeki kişileri de buna göre özel olarak eğittiği öne sürüldü.

DEAŞLI ESİR TERÖRİSTLER

İ.Ç. ve adamlarının, PKK'nın Suriye uzantısı olan 'PYD/YPG' tarafından ülkede esir tutulan DEAŞ'lı kadın teröristlerin serbest bırakılması için de Adana'da para topladığı da tespit edildi. Zanlının, ağına düşürüp beyinlerini yıkadığı kişilere de örgütsel eğitim verip, onları Suriye'ye yönlendirip, örgüt saflarına katılarak birer militana dönüştürdüğü de bir başka iddia olarak öne çıktı.

POLİS 'HÜCRE'NİN PEŞİNDE

Zanlının, emniyetteki sorgusunda kendisini; "Ben, İslam Devleti'nin Türkiye vilayetinde çalışan biriyim" ifadesini kullanmasını da dikkat çekti. Bu arada 2015 yılında 'terör örgütüne eleman temin etmek' suçlamasıyla yargılandığı davada cezaevine giren İrfan Çamgöz'ün, 2019 yılında tahliye edildiği öğrenildi. Polis, İ.Ç.'nin kanlı eylem ve saldırılar için oluşturduğu hücre tipi yapılanmada yer alan diğer örgüt üyelerinin peşine düştü.