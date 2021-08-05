Emniyet Genel Müdürlüğü paylaştı: Hem alevler hem de rüzgârla mücadeleye devam

CHP ve HDP milletvekilleri tarafından "Orman yangınlarına Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar müdahale etmiyor" denilerek algı operasyonu başlatılmış, bu algı operasyonuna oyuncu Emre Kınay da dâhil olmuştu. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesinde bulunan Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları'nın (TOMA) yangının başlangıcından itibaren orman yangınlarıyla mücadelede aktif olarak kullanıldığı ortaya çıkmıştı. EGM, resmi Twitter hesabından fotoğraflar paylaşarak algı operasyonunu bozmuştu.

ŞİDDETLİ RÜZGÂR VE DUMAN ALTINDA MÜCADELE!

EGM sosyal medya hesabından bu sefer yangın söndürmede itfaiyeye yardımcı olan TOMA'ların ve polis mensuplarının şiddetli rüzgâr ve duman altındayken mücadele ettiğini gösteren bir video paylaştı. EGM, sosyal medya hesabından bu video ile birlikte, "Hem alevler hem de rüzgârla mücadeleye devam…" ifadelerini kullandı.