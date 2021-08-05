Giriş Tarihi: 5.8.2021

Evi yananlara yeni yuva yapacağız ZEYNEL YAMAN

Orman yangınından etkilenen mahallelerde vatandaşları ziyaret eden Bakan Kurum, “Evlerini kaybeden vatandaşlarımıza yeni yuvalarını yapacak ve 1 yıl içinde teslim edeceğiz. Bunun sözünü verdik” dedi