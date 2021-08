Evi yananlara yeni yuva yapacağız

EMİNE ERDOĞAN

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Manavgat 'ta yangından etkilenen köylerdeki vatandaşları ziyaret edip, hasar tespit çalışmalarına katıldı. SABAH ekibinin de yer aldığı ziyarette köylerdeki durumu yakından inceleyen Bakan Kurum, şu bilgileri verdi:Manavgat'ta yangından etkilenen 33 mahallenin tamamında hasar tespit çalışmalarımızda sona yaklaştık. Bugün itibarıyla Akseki Alanya ve Manavgat'ta 2 bin 926 bina, 5 bin 947 bağımsız birimde; 1071 konut, 43 ticarethane, 329 ahır ve 517 diğer hane olmak üzere toplam 1960 bağımsız birimin ağır hasarlı, acil yıkılacak ve yıkık olduğunu tespit ettik.Acil ihtiyaçlarda kullanılması için ilk etapta 8.9 milyon liralık hibe desteğimiz oldu. İller Bankamıza ait 12 ayrı ekiple altyapı ve üstyapıda hasar tespit çalışmaları yapıyoruz. 28 mahallede içme suyu tesislerinde hasar tespit işlemlerini tamamladık. Bugün itibarıyla su verilmeyen mahallemiz kalmadı.Evlerini kaybeden tüm vatandaşlarımıza yeni yuvalarını yapacak ve hızlıca teslim edeceğiz. 3 artı 1 konutlara 3 artı 1, 2 artı 1 konutlara 2 artı 1, altında deposuyla, yine yanında müştemilatıyla, ahırıyla projelendiriyoruz. Yöresel mimariye uygun bir şekilde konutlarımızı hazırlıyoruz. Çiftçilerimize üretimlerini yapacakları alanlar yapıyoruz. Konuştuğumuz her vatandaşımıza, çiftçimize bunun sözünü verdik. TOKİ Başkanlığımız eliyle yapacağımız köy evlerinin proje çalışmalarını başlattık. Hasar tespitlerini tamamladıktan hemen sonra ne kadar köy evi yapacağımız da netleşmiş olacak. Hemen akabinde 1 ay içinde ihalelerimizi yapıp inşaatları hızlı bir şekilde başlatacağız.Tüm köy evlerimizi Allah'ın izniyle 1 yıl içerisinde tamamlayıp teslim edeceğiz. Bunu Elazığ 'da, Malatya 'da, Giresun 'da yaptık. Bakan Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu ile katıldığı AFAD Koordinasyon Merkezi'ndeki değerlendirme toplantısı öncesi ise şu açıklamaları yaptı: "2 bin vatandaşımız yangından direkt etkilenmiş durumda. Zarar gören vatandaşlarımıza nakdi yardımları yapmaya başladık. Şu ana kadar 912 kişiye 13 milyon lira nakdi ödeme yapıldı. Yaralı 722 vatandaştan 708'i tedavi edildi." Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu da Ukrayna'dan kiralanan 4 helikopterin Türkiye'ye geldiğini, İsrail'den kiralanan 2 uçak, Azerbaycan'dan da 1 uçak, 40 itfaiye aracı ile 160 personelin bugün geleceğini bildirdi. Çavuşoğlu, Katar'dan gelen 66 kişilik ekibin de Gündoğmuş'ta çalışmalara yardım ettiğini söyledi.Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, orman yangınlarına ilişkin birliktelik mesajı verdi. Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Yanan ormanlarımızın tarifsiz acısını yaşarken, kahraman görevlilerimizle birlikte vatandaşlarımızın da her bir canlı için cansiperane mücadele ettiğine şahit olduk. Her bir yarayı saran şifalı elleriniz dert görmesin. Ülkemizin birlik ve beraberliği bunun da üstesinden gelecek" dedi./ ANKARAANTALYA ve Muğla'daki orman yangınlarında hayatını kaybeden 2'si orman işçisi 8 kişiden geriye hüzünlü hikayeleri kaldı. Antalya'nın Akseki ilçesinde evinin çevresini saran yangını söndürmek isterken hayatını kaybeden 82 yaşındaki Hasan Ali Yüksel'den geriye türkü söylediği görüntüler ve fotoğrafları kaldı. Manavgat ilçesinde yangın söndürme çalışmaları sırasında arazözün yanması üzerine hayatını kaybeden orman işçileri Erdal Tovka ve Yaşar Cinbaş'ın olaydan önce çekilen alevlerle mücadeledeki son görüntüleri hafızalarda yer etti. Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaza yapınca alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden 25 yaşındaki Şahin Akdemir'in daha önceki yangınları söndüren ekibe de su ve ayran taşıdığı ortaya çıkmıştı. Osman (55) ve Şehri Kardaş (50) çiftinin cesedi evlerinde bulunmuştu. Fahri Yiğitokur ve Alman eşi Andrea'nın cansız bedeni ise zeytinlikte bulunmuş ve çiftin köpeği günlerce evin önünde beklemişti.