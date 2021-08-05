Son dakika: Eren-14 Operasyonlarında 2 terörist etkisiz

Son dakika haberler i... Terörle mücadele operasyonları kapsamında 3 bölgede toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, Hava Kuvvetlerinin desteğinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Böylece bugün gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında, Van'da 3, Mardin'de 1, Hakkari'de 2 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.