Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Eren-14 Operasyonlarında 2 terörist etkisiz
Giriş Tarihi: 5.8.2021 16:23 Son Güncelleme: 5.8.2021 16:26

Son dakika: Eren-14 Operasyonlarında 2 terörist etkisiz

Son dakika: Eren-14 Operasyonlarında 2 terörist etkisiz

Son dakika bilgisine göre Eren-14 Operasyonları kapsamında Hakkar'nin Yüksekova ilçesinde 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri... Terörle mücadele operasyonları kapsamında 3 bölgede toplam 6 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında, Hava Kuvvetlerinin desteğinde, Hakkari İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Özel Harekat (PÖH) timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Böylece bugün gerçekleştirilen terörle mücadele operasyonlarında, Van'da 3, Mardin'de 1, Hakkari'de 2 olmak üzere toplam 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Eren-14 Operasyonlarında 2 terörist etkisiz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA