CHP’li vekilden AK Partili yöneticiye hakaret!

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ile AK Partili yöneticiler sosyal medya üzerinden tartışma yaşadı. Sosyal medya üzerinden atışırken öfkesine yenilen Purçu, AK Partili yöneticilere hakaret etti. Purçu, İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal'ın ardından İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin ile tartıştı. CHP'li Purçu ile AK Partililer arasında yaşanan tartışmanın fitilini Purçu'nun katıldığı televizyon programındaki açıklamaları ateşledi. Purçu'ya ilk yanıtı Özgür Hızal verdi.



Özgür Hızal

AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'nin çalışmalarını örnek gösteren Hızal, "Konforlu alanlarda provokasyon yapmaktansa, mevkidaşınızın afet bölgesindeki özverisini takip etmenizi tavsiye ederim. Rant demişken; Selçuk'taki tarım arazilerini imara açıp yapacağınız villalardan bir haber var mı?" diye sordu. Bunun üzerine Purçu, "Kendi arazimi bağışlayarak roman vatandaşlarımıza barınma konusunda üzerime düşeni yaptım! Kendim için mi yoksa gariban vatandaşımız için mi? Çadırda yaşayan vatandaşların vebali de sizin üzerinizde olduğunu da unutma! Çünkü bu projeye siz engel oldunuz!" cevabını verdi. Purçu ile Hızal arasında yaşanan tartışmaya AK Parti İzmir Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sefa Şahin de girdi.



Sefa Şahin

ARAZİSİNİ İMARA AÇTIRMAK İÇİN VATANDAŞLARI KULLANIYOR

Şahin, "Yalan söylemek Özcan Purçu için sıradanlaşmış anlaşılan. Vekil olduktan sonra, nasıl bir proje hazırladı da, kendi arazisine imar çıkarmak için Roman vatandaşlarımızı kullanıyor ortada. Rant, olunca yalan söylemekten çekinmiyor" dedi. Milletvekili Purçu daha sonra, "Ey anlamaz başkan Sefa Şahin, alnımın teriyle kazanıp kendi paramla aldığım kendi arazimin tümünü Roman vatandaşlarıma bağışladım. Belgelerle her şey ortadayken önemli olan ne zaman aldığım değil! Malımı istediğim zaman alır, istediğim zaman bağışlarım! Keyfimin kahyası mısın lan! Sen de kendi malını Roman vatandaşlara bağışla da görelim. Hodri meydan! Yapılan iyiliğe bile çamur atan aptal anlamazlar! Rant peşinde koşan, sülalelerini zengin eden hırsızlar " yanıtını verdi.

ÜSLUBUNUZ NE VEKİLE NE DE BİR İNSANA YAKIŞMAMIŞ

Şahin de Purçu'ya "Sayın Özcan Purçu, panik yapmanıza gerek yok ancak gerçeklere tahammülsüzlüğünüz paniğe neden oluyor anlaşılan. Üslubunuz ise ne bir vekile ne de bir insana yakışmamıştır!" diye cevap verirken Purçu da, "Üslubumuzu sizden öğrenecek değiliz" ifadelerini kullandı.