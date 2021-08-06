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Giriş Tarihi: 6.8.2021 16:51 Son Güncelleme: 6.8.2021 16:53

CHP'li vekilin algı operasyonunu CHP'li başkan çürüttü: Twitter paylaşımı ile ortaya çıktı

CHP’li vekilin algı operasyonunu CHP’li başkan çürüttü: Twitter paylaşımı ile ortaya çıktı

Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi sürerken, CHP Antalya milletvekili Çetin Osman Budak algı operasyonu peşine düştü. Günlerdir yangınları bölgeden takip eden bakanların katıldığı koordinasyon toplantılarına CHP'li belediye başkanlarının alınmadığını iddia etti. CHP'li Budak'ın iddiasını çürüten ise CHP'li bir belediye başkanı oldu.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, "Marmaris'te, Bodrum'da aynı şeyi yaşadık. Koordinasyon toplantılarına o ilçenin belediye başkanı alınmıyor" iddiasında bulundu.

CHP'li vekilin algı operasyonunu yine CHP'li başkan çürüttü | Video

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yaptığı sosyal medya paylaşımı CHP'li vekil Osman Budak'ın "CHP'li başkanlar toplantıya alınmıyor" algısını yerle bir etti.

Muhittin Böcek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda katıldığı toplantıdan bir fotoğrafa yer verdi ve mesaj paylaştı. Muhittin Böcek, "Antalya'mızda yangınla ilgili önce insanlarımız, canlılarımız, ağaçlarımız diyerek çalışmalarımız devam ediyor. Bugün İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum ve Tarım Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli ile birlikte muhtarlarımızla buluştuk" ifadelerini kullandı.

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CHP'li vekilin algı operasyonunu CHP'li başkan çürüttü: Twitter paylaşımı ile ortaya çıktı
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