CHP’li vekilin algı operasyonunu CHP’li başkan çürüttü: Twitter paylaşımı ile ortaya çıktı

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, "Marmaris'te, Bodrum'da aynı şeyi yaşadık. Koordinasyon toplantılarına o ilçenin belediye başkanı alınmıyor" iddiasında bulundu.

CHP'li vekilin algı operasyonunu yine CHP'li başkan çürüttü | Video

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yaptığı sosyal medya paylaşımı CHP'li vekil Osman Budak'ın "CHP'li başkanlar toplantıya alınmıyor" algısını yerle bir etti.

Muhittin Böcek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda katıldığı toplantıdan bir fotoğrafa yer verdi ve mesaj paylaştı. Muhittin Böcek, "Antalya'mızda yangınla ilgili önce insanlarımız, canlılarımız, ağaçlarımız diyerek çalışmalarımız devam ediyor. Bugün İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum ve Tarım Bakanımız Sn. Bekir Pakdemirli ile birlikte muhtarlarımızla buluştuk" ifadelerini kullandı.