"Karaburun Belediyesi elini ekmeğimizden çek"

Yaşanan olayla ilgili konuşan kafe işletmecisi Hüseyin Uğur, "Karaburun Belediyesi ekmeğimizle oynuyor. Yan taraf kaçak olmasına rağmen başkanın tanıdığı olduğu için hiçbir işlem yapılmıyor. Karaburun halkının ve hayvan dostlarımızın 48 yıldır kullandığı merdiven, mekanımızın deniz ile bağlantısını kesmek için yıkıldı. Yıkım işlemine direndiğimiz için ben ve çalışanlarım şiddete maruz kaldık" dedi.





İzmir'in Karaburun ilçesinde aralarında zabıta memurları ve belediye işçilerinin bulunduğu 10 kişilik ekip yıkım için Hayalbaz Kafe'ye gitti. İddiaya göre, Karaburun halkının ve sokak hayvanlarının 48 yıldır kullandığı tarihi merdiven belediye ekipleri tarafından yıkıldı. Hayalbaz Kafe'nin işletme müdürü Hüseyin Uğur konu ile ilgili açıklama yayınladı.

4 Ağustos'ta saat 12.00 sıralarında İskele Mahallesi'ndeki mekana Karaburun Belediyesi'nden ekiplerin geldiğini anlatan Uğur, "4-5 zabıta memuru, fen işleri ve imar şefi ile 3 adet belediye işçisinden oluşan yaklaşık 10 kişilik heyet, yıkım işlemi gerçekleştirmek için geldi. Tarafımıza daha öncesinde hiçbir uyarıda bulunulmadı. Tebligat yapılmadan, yıkım kararı ve izni alınmadan, işletmemizin sahile bakan kısmından girişi yıkıldı. Ayrıca Karaburun halkının ve bizimle birlikte yaşayan hayvan dostlarımızın uzun yıllardır bir üst caddeden sahile daha hızlı ve rahat bir şekilde inmek amacıyla kullandığı 48 yıllık tarihi merdiven de bu belediye heyeti tarafından haksız ve mesnetsiz bir biçimde yıkıldı" dedi.





ŞİDDETE MARUZ KALDIK



Uğur, "Bu haksız ve hukuksuz yıkım işlemine haklı olarak direnen şahsım ve iş arkadaşlarım belediye görevlerince şiddete maruz kaldı. Tarafıma ve iş arkadaşlarıma fiziksel şiddet uygulayan, kamu görevi yapmak için belediye tarafından görevlendirilen şahıslar hakkında en kısa süre içerisinde yasal işlem başlatılacak. Karaburun Cumhuriyet Başsavcılığı'nı bu konuyla ilgili olarak göreve davet ediyoruz. Görevlerini açıkça kötüye kullanan, haksız ve hukuksuz bir şekilde yıkım işlemi gerçekleştiren, tarafımıza fiziksel şiddet uygulayan şahıslar hakkında ivedilikle gerekli işlemleri yapacağını biliyoruz. Kendi vatandaşına şiddet uygulayan ve kamu görevi icra eden bu görevlilerin bir an önce görevlerinden uzaklaştırılmasını belediyece ilişkisinin kesilmesini talep ediyoruz. Hayalbaz Kafe çalışanları olarak hakkımızı hukuk çerçevesinde sonuna kadar arayacağımıza huzurunuzda söz veriyoruz" dedi.





BELEDİYE EKMEĞİMİZLE OYNUYOR



Yıllardır türlü hukuka aykırı işlemler ve para cezalarıyla işletmelerine açıkça saldıran Karaburun Belediyesi'nin ekmekleri ile oynadığını söyleyen Uğur, "Söz konusu bu yıkım işlemini, Ağustos ayının başında, ekonomik olarak ayakta durmamızı sağlayan yaz sezonun tam ortasında yapmasının yegane amacı; covid-19 virüsünden kaynaklı olarak süregelen pandemi dönemi nedeniyle 2 yaz sezonu boyunca türlü zorluklarla mücadele edip ayakta kalmaya çalışan işletmemizi, ekonomik olarak daha da fazla zarara uğratmak ve kısa süre içerisinde tamamen işlevsiz bırakarak kapatılmasına yol açmaktır. Fakat biz buna izin vermeyeceğiz. Daha önce de söyledik yine söylüyoruz. Biat etmeyeceğiz. Sonuna kadar direneceğiz" dedi.



YAN TARAF KAÇAK AMA HİÇBİR İŞLEM YAPILMIYOR



Karaburun Belediye Başkanı'ndan herkesin şikayetçi olduğunu söyleyen Hüseyin Uğur, "Sürekli tehdit ediliyoruz. Sürekli her sezon başlangıcında mühürleme yapıyorlar. Yıldırma politikası uyguluyorlar. Bizim mekanın yan tarafındaki Yakamaz isimli işletme kaçak olmasına rağmen işlem yapıyor. Belediye başkanımız hukukçudur. Bu işletmenin sahibinin ablası avukattır. Bu mekan 24 metrekare olarak kiralanmasına rağmen 300 metrekare kullanıyorlar. Bu işletmenin sahibi belediye başkanının tanıdığı olduğu için bu hukuksuzluğa göz yumuluyor. Karaburun küçük bir yer. Biz yabancıyız. Karaburunlu değiliz. Bizi burada barındırmak istemiyorlar. Yaptıkları tüm hukuksuz işlemler geri dönüyor. Masa ve sandalye koyduğum yer Milli Emlak'a ait olan bir yer. Parasını ödüyorum. Belediyeden anlatıldığı gibi Pitbull köpeği ile kimseye saldırmadık. Çünkü köpeğimiz yok. Onlar bizi darp etti" dedi.



BELEDİYE AÇIKLAMA YAPTI



Karaburun Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise, ilçe merkezinde mülkiyeti belediyeye ait olan arsayı izinsiz kullandığı için Hayalbaz adlı mekânın işgalinin zabıta ve emniyet güçleri eşliğinde sonlandırıldığı belirtildi. Mekânın sınırı ile arsayı birbirinden ayırmak amacıyla çit çekmek için bölgeye giden Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarının saldırıya uğradığı iddia edilirken, darp raporu alan zabıta personelinin polise şikâyet dilekçesi verdiği ifade edildi.