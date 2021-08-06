Sanatçı Mehmet Günsür’e Orman Genel Müdürlüğü’nden cevap: Yanan ormanlarımız Anayasa’nın 169. maddesi ile güvence altında

Türkiye'deki yanan ormanların ardından sanatçı Mehmet Günsür, sosyal medya hesabından ormanların yeniden yeşermesi için bir öneride bulunarak "Yanan her araziye 20 sene imar yasağı gelsin" ifadesini kullandı.

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) sanatçı Mehmet Günsür'ün bu paylaşımına yanıt vererek bir düzeltme yaptı. OGM, yanan ormanların yerlerine yeni ormanların yapılacağını, bunun Anayasa'nın 169. maddesinde güvence altına alındığını ifade etti.