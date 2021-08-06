Sanatçı Mehmet Günsür’e Orman Genel Müdürlüğü’nden cevap: Yanan ormanlarımız Anayasa’nın 169. maddesi ile güvence altında

Türkiye'deki yanan ormanların ardından sanatçı Mehmet Günsür, sosyal medya hesabından ormanların yeniden yeşermesi için bir öneride bulunarak "Yanan her araziye 20 sene imar yasağı gelsin" ifadesini kullandı.
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) sanatçı Mehmet Günsür'ün bu paylaşımına yanıt vererek bir düzeltme yaptı. OGM, yanan ormanların yerlerine yeni ormanların yapılacağını, bunun Anayasa'nın 169. maddesinde güvence altına alındığını ifade etti.
SANATÇI MEHMET GÜNSÜR'E OGM CEVAP VERDİ
Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından sanatçı Mehmet Günsür'ün paylaşımı alıntılayarak şu şekilde cevap verdi: "İyi niyetiniz için teşekkür ederiz. Yanan ormanlarımız Anayasa'nın 169. maddesi ile güvence altına alınmıştır. Yanan ormanlar başka amaçla kullanılamaz. Yerinde yeni ormanlar yetiştirilir. #KüllerindenDoğuyor ve #TürkiyeYeşilleniyor etiketlerinde örneklerini bulabilirsiniz."
YANAN ORMANLARLA İLGİLİ KANUNDA NE DENİYOR?
Sosyal medyada da orman yangınları sonrasında yanan ormanların imara açılacağına yönelik bilgiler paylaşılıyor. Oysa Anayasa'nın 169. Maddesi'nde şu ifadeler kullanılıyor: "Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir, bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz"