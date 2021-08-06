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Giriş Tarihi: 6.8.2021 16:24 Son Güncelleme: 6.8.2021 16:25

Son dakika: Aydın Bozdoğan'dan yangın! Kısa sürede dağın zirvesine kadar ulaştı!

DHA
Son dakika: Aydın Bozdoğan’dan yangın! Kısa sürede dağın zirvesine kadar ulaştı!

Aydın Karacasu'nun kırsal Alemler Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmaları devam ederken, saat 13.30 sıralarında bu kez Bozdoğan ilçesinde yangın çıktı. Alevler çok kısa sürede kızılçam ağaçlarının hızlı tutuşması nedeniyle Madran Dağı'nı zirvesine kadar ulaştı.

Aydın Karacasu'nun kırsal Alemler Mahallesi'ndeki yangını söndürme çalışmaları devam ederken, saat 13.30 sıralarında bu kez Bozdoğan ilçesi Madran Dağı eteklerindeki kırsal Altıntaş Mahallesi Karagedik mevkisinden alevler yükselmeye başladı.

DAĞIN ZİRVESİNE ULAŞTI

Kızılçam ağaçlarıyla kaplı mahalledeki alevler, kısa sürede Madran Dağı'nın zirvelerine ulaştı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait çok sayıda arazöz ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Söndürme çalışmaları karadan sürerken, köylüler de kazma, kürek ve dal parçaları ile müdahalede bulunarak çalışmalara destek oluyor.

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Son dakika: Aydın Bozdoğan'dan yangın! Kısa sürede dağın zirvesine kadar ulaştı!
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