Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ’temel eğitim’ hamlesi! Uygulamaya 2023’te geçilecek

BİLİM MERKEZLERİYLE İŞBİRLİĞİ

Çocukların kendi bölgelerinin üretim, kültür, sanat ve coğrafi kapasitesini keşfetmesine, bitki ve hayvan türlerini, yöresel yemeklerini, oyun ve folklorunu tanımasına derslerle bütünleşik veya ders dışı etkinlik olarak ağırlık verilecek. Okulların, bölgelerindeki bilim merkezleri, müzeler, sanat merkezleri, teknoparklar ve üniversitelerle iş birlikleri artırılacaktır.