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Giriş Tarihi: 6.8.2021

Turuncu ve gri listeye birer çizik

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
Turuncu ve gri listeye birer çizik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van, Mardin ve Hakkari'deki operasyonlarda 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Eren Operasyonları'nda Van, Mardin ve Hakkari'de 1 gri, 1 turuncu kategoride olmak üzere toplam 6 teröristi etkisiz hale getiren kahraman Jandarmamız, Emniyet Teşkilatımız, İHA, SİHA Birimlerimiz ve yakın hava desteği sağlayan Hava Kuvvetlerimizi kutluyorum. Kahramanlarımızla gurur duyuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Eren-14 Operasyonları kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Uluyol köyü kırsalında hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride yer alan "Vejin" kod adlı Zana Kılıçoğlu olduğu belirlendi. Eren-5 Operasyonları kapsamında Mardin'in Nusaybin ilçesi Çalıköy Mahallesi kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin ise gri kategoride arandığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Çalıköy Mahallesi kırsalında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce düzenlenen Hava Kuvvetleri destekli operasyonda bir bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Etkisiz hale getirilen teröristin, Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Cilo" kod adlı Süleyman Öztürk olduğu bilgisi verildi.

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Turuncu ve gri listeye birer çizik
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