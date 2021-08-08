Adalet Bakanı Gül: Yanan alanlara tek bir çivi çakılmasına izin vermeyeceğiz

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, vatandaşlara hitaben yaptığı açıklamada, "Çok Büyük bir afetti. Çok büyük bir yangın felaketini yaşadık. Rabbim bir daha böyle sıkıntılar yaşatmasın. Biz başından beri, olayın yaşandığı andan itibaren devletimiz tüm imkanları ile milletimiz siz tüm imkanları ile seferber oldunuz. Bu sıkıntıların hepsinin de üstesinden gelmeye çalıştık. Cumhurbaşkanımızın büyük geçmiş olsun dileklerini iletmek istiyorum. Bütün kurumlarımız, bütün ekipmanları ile bütün donanımları ile hep birlikte el ele verdik. Şunu da bir kez daha gördük ki, ormanda bulunan ağaçlar nasıl farklı farklı tür ve boylarda olsa bile hep birlikte ormanı ağaçlar bir araya getiriyor. Bizler de ne olursak olalım, 7'den 70'e düşüncemiz ne olursa olsun nasıl bir orman yanınca hepimiz koşup oraya söndürmek için gidiyorsak bu ülkemizde de hepimiz aynı ruhla beraber yaşıyoruz. Bu ormandaki ağaçlar gibi nasıl onlar yanınca yüreğimiz yanıyor, hep birlikte bu ülke bizim, ormanlar bizim, bu doğa bize emanet bizler de bu duygu ile orayı korumak ve daha güzelleştirmek hepimizin ortak sorumluluğu" dedi.