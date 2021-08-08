İşte Türkiye’nin göçmen raporu: Düzensiz göçmen verilerine SABAH ulaştı

SABAH'ın ulaştığı çarpıcı verilerine göre düzensiz göçmenler ve organizatörler başta İstanbul, Van, İzmir, Erzurum ve Edirne başta olmak üzere 10 şehri rota olarak kullandıkları görüldü. Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2020 yılında düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 722 organizatörün tutuklanmasını sağladı. Ayrıca İçişleri Bakanlığını almış olduğu tedbirler doğrultusunda 2020 yılında güney ve doğu sınırlarımızda 505 bin 375 kişinin ülkemize yasa dışı yollarla girişi, sınırlarımızda engellenirken 2021 yılında ise bugüne kadar 253 bin 299 kişinin de aynı kapsamda geçişi durduruldu.

Düzensiz göçmen konusunda başarılı operasyonlara imza atan güvenlik birimleri 'İnsan Ticareti ile Organ-Doku Ticareti' konusunda da geçit vermedi.

Türkiye; Asya, Avrupa ve Afrika Kıtalarının kesişim noktasında olması, politik ve ekonomik açıdan gelişmemiş devletlerle zengin Batı ülkelerinin arasında bir köprü niteliğinde bulunması itibariyle düzensiz göçmenler tarafından transit güzergâh olarak kullanılıyor. Avrupa ülkelerinin birçoğu düzenli göçmen kabul etmemesi nedeniyle, ülkelerini terk eden yabancıların hedeflerine ulaşmak için illegal yapılarla hareket ettikleri görülüyor. Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı'nın düzensiz göçmenler, insan ticareti ve organ ve doku ticareti verilerine SABAH ulaştı.2019 yılı aylara göre düzensiz göçmen sayıları incelendiğinde Türkiye'ye 12 ay boyunca hareketliliğin devam ettiği, kış aylarında iklim koşullarından kaynaklı göçmen sayılarında bir azalmanın olduğu görülüyor. 2020 yılında ise aynı hareketliliğin Ocak ve Şubat aylarında artarak devam ettiği görüldü. Mart ayı ile birlikte Türkiye'de ilk vakası görülen ve dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgını sonrası bazı tedbirler alınmasından dolayı sokağa çıkma yasakları ve seyahat yasakları hem göçmenlerin hem de organizatörlerin toplu hareket etmelerine engel olurken düzensiz göçmen sayılarında azalma görüldü.

DÜZENSİZ GÖÇMENLER 10 İLDE AKTİF

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2020 yılında düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye illegal yollardan giriş yapmaya çalıştıkları iller ve Avrupa'ya geçmeye çalıştıkları illerde gerçekleştirdikleri operasyon sayısında 10 şehir ön plana çıktı. İstanbul, Van, İzmir, Erzurum, Edirne, Ağrı, Hatay, Kilis, Şanlıurfa ve Adana illeri düzensiz göçmenlerin güzergah olarak kullandıkları anlaşıldı.

OPERASYONLAR EN ÇOK İSTANBUL'DA YAPILDI

Türkiye'nin nüfus bakımında en büyük şehirlerinden biri olan ve göçmenlerin Avrupa'ya geçiş noktası olarak gördüğü İstanbul'da düzenlenen 180 operasyonda 434 organizatör gözaltına alındı. Bunlardan 131 organizatör tutuklanırken bin 737 düzensiz göçmen yakalandı. İran ile en uzun sınır hattına sahip Van, düzensiz göçmenlerin de önemli kavşak noktasını oluşturuyor. Van'da gerçekleştirilen 99 operasyonda 154 organizatör gözaltına alındı. Bunlardan 72 organizatör tutuklanırken 2 bin 364 düzensiz göçmen yakalandı. Bir diğer önemli illerimizden İzmir'de ise göçmenler için Avrupa'ya geçiş noktası olarak önemli konumlar arasında yer alıyor. İzmir'de gerçekleşen 93 operasyonda 188 organizatör gözaltına alındı. Bunlardan 90 organizatör tutuklanırken 3 bin 340 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye giriş yapmaya çalıştığı bir diğer ilimiz Erzurum'da ise 89 operasyon gerçekleşti. 197 organizatör 40'ı tutuklanırken bin 53 düzensiz göçmen de yakalandı. İstanbul'dan geçiş yapan düzensiz göçmenler Türkiye'de son durak olarak gördükleri Edirne'ye girmeyi başaranlara yönelik gerçekleştirilen 87 operasyonda 172 organizatör gözaltına alındı. Bunlardan 68'i tutuklanırken 568 düzensiz göçmen yakalandı.

722 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2020 yılında bin 525 düzensiz göçmen olayında 2 bin 835 organizatör ve tacirleri yakalanıp gözaltına alınırken 722'si tutuklandı.

253 BİN 299 GÖÇMEN GİRİŞİ ENGELLENDİ

İçişleri Bakanlığı sınır bölgesinde aldığı tedbirler neticesinde 2020 yılında güney ve doğu sınırlarımızda 505 bin 375 kişinin ülkemize yasa dışı yollarla girişi, sınırlarımızda engellendi. 2021 yılında ise bugüne kadar 253 bin 299 kişinin de aynı kapsamda geçişi engellendi.

İNSAN TİCARETİ YAPAN 126 TACİR DE YAKALANDI

Dünyada başlayan küreselleşme ile birlikte gerek dünya ülkeleri gerekse ülkemizde yoğunlaşarak etkinliğini arttıran ve "İnsanlığa Karşı İşlenen Suçlar" arasında yer alan İnsan Ticareti, günümüzde modern kölelik olarak kabul edilmektedir. İnsan Ticareti geçmişteki Kölelikten farklı olarak günümüzde, özellikle kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, daha çok insanların cinsel ve emek sömürüsü şeklinde karşımıza çıkıyor. İnsan Ticareti suçu ülkemizde çoğunlukla zorla fuhuş yaptırma ve çalıştırma şeklinde görülüyor. Ülkemiz Orta Asya ve Orta Doğu üzerinden Avrupa'ya yapılan 'organ-doku nakli, ucuz iş gücü sebepler için' insan ticareti yolunda bir geçiş noktası özelliği taşıyor. Ülkemizde 2020 yılında insan ticareti ile ilgili 42 olayda 126 tacir yakalanırken 32'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.