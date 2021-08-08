Sağlık Bakanlığı tarafından son dakika haberi olarak koronavirüs tablosu duyuruluyor. Aşılama hızının devam etmesiyle vaka sayısında düşüş elde edilmek isteniyor. Bakan Koca tarafından güncel koronavirüs tablosu ile vaka, vefat ve iyileşen hasta sayısı açıklanırken bugünkü veriler binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden günlük olarak Türkiye corona virüs tablosu verileri akşam saatlerinde belli oluyor. Peki 7 Ağustos 2021 koronavirüs tablosu açıklandı mı? Bugünkü Sağlık Bakanlığı korona tablosu ile Türkiye güncel vaka ve vefat sayısı kaç oldu?
Sağlık Bakanlığı 7 Ağustos koronavirüs tablosu verileri ile bugünkü koronavirüs vaka ve vefat rakamları belli oldu. Bakanlık tarafından paylaşılan 7 Ağustos 2021 Cumartesi gününe ilişkin korona son durum verileri haberimizde yer alıyor.
Koronavirüs tablosu açıklandı. 7 Ağustos Cumartesi gününe ilişkin veriler şöyle;
TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI 7 AĞUSTOS
TEST SAYISI: 246.037
VAKA SAYISI: 25.100
VEFAT SAYISI: 112
İYİLEŞEN SAYISI: 6.758
TEST SAYISI: 243.280
VAKA SAYISI: 23.957
VEFAT SAYISI: 101
İYİLEŞEN SAYISI: 6.941
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aşı çağrısını yineledi, "Vaka sayılarının artış hızı istenilen seviyede düşerse daha güvende olacağız. Bunun için iki yol var; tedbir ve aşı. Aşınızı olun." ifadelerini kullandı.
VAKA SAYISI: 24 bin 297
VEFAT SAYISI: 108
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 636
VAKA SAYISI: 26 bin 822
VEFAT SAYISI: 122
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 096
VAKA SAYISI: 24 bin 832
VEFAT SAYISI: 126
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 243