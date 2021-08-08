Muhalefet oturduğu yerden konuşuyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
, Antalya
'nın İbradı
ilçesinde devam eden orman yangını alanında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.
SABAH'a konuşan Bakan Karaismailoğlu, Antalya Manavgat
'taki yangının çok hızlı başladığını söyleyerek, "Olayın ilk gününden itibaren devletin bütün kurumları topyekûn bir mücadele halinde. Burada tünel şantiyemiz bulunuyor. Yüzlerce iş makinesi tünel işlerini bırakıp yangına müdahale ediyor. Antalya bölgesinde de onlarca şantiyemiz var ve orada da tek gündemimiz bu yangının söndürülmesi" ifadelerini kullandı.
Karaismailoğlu şöyle devam etti:
İbradı ilçesinde yangının çıktığı bölgenin üst tarafında bir su havuzu oluşturduk. Helikopterler oradan su alıp yangına çok hızlı bir şekilde müdahale ediyor.
Yangının yerleşim alanlarıyla irtibatını kopartmak için geniş çaplı yol çalışmaları yapıyoruz. Bütün bölgeleri mobil verici istasyonlarımız ile donattık. İletişimde problem yaşamamak için çalışıyoruz.
Devletin bütün kurumları canla başla çalışıyor. Müthiş bir çaba var. Olağanüstü bir afet bu...
Canını feda etmeye hazır olan binlerce vatandaşımız, işçimiz var. Bunlar böyle insanüstü topyekûn bir mücadele verirken oturdukları yerden hiçbir şey yapmadan yalan yanlış dezenformasyonlarla buradaki çalışanların moralini bozmaya hiç kimsenin hakkı yok. Devletimiz dimdik ayaktadır ve çok güçlüdür. Bu afetin izlerini en kısa sürede ortadan kaldıracağız.