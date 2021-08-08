Orman yangınları sürerken yalan terörü devreye girdi! İşte 6 yalan 6 gerçek!

Türkiye 12 gündür orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınla mücadele edilirken sosyal medya üzerinden dezenformasyon içeren paylaşımlarla kişiler de manipülasyona uğruyor. Bunun için SİBERAY, "Teyit etmeden paylaşılan yalan haber, yangını sosyal medyaya taşır" diyerek sosyal medyada hızla yayılan bilgilere şüpheyle yaklaşılması gerektiğini, farklı kaynaklardan bilginin teyit edilmesini ve doğruluğundan emin olmadan paylaşım yapılmaması gerektiğini önerdi.



Sosyal medya kullanıcıları arasında bu uyarıya ne yazık ki çok uyulmadı. Vatandaşlar buna uymazken, CHP ve HDP milletvekillerinin yanı sıra kimi sanatçılar da orman yangınları sürecinde dezenformasyon içeren açıklamalarda bulundu. Bu da vatandaşların yalan bilgiyi yaymasına neden oldu. Devletin kimi kurumları ise bunun önüne geçme adına sosyal medyadan kimi paylaşımlar yaptı ya da kimi yetkili isimler açıklamalar yaparak iddiaları yalanlamak durumunda kaldı. İşte CHP, HDP ve kimi isimlerin söylediklerine verilen yanıtlar:

1: CHP'NIN THK UÇAKLARI ALGISI KISA SÜREDE ÇÖKTÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30 Temmuz 2021 tarihinde Türk Hava Kurumu'nun (THK) elinde kullanılabilir uçak olmadığını açıklamıştı. Başkan Erdoğan'ın bu açıklamasına rağmen, THK'nın yangın söndürme uçaklarının bulunduğu hangarın önüne giden kimi CHP'liler "THK'nın uçakları depolarda çürüyor" diyerek kullanılamayacak durumda olan uçakların iş görebilir olduğunu iddia etti.