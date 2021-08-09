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Giriş Tarihi: 9.8.2021 14:30

CHP'li başkanın o sözlerine tepki: Haddini bil

ERTAN GÜRCANER
CHP’li başkanın o sözlerine tepki: Haddini bil

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in, "Kubilay’ın başını keserek şehit edenler tekbir getirerek zafer nidaları ile dolaştılar. Menemen Belediyesi’ni hile, hurda ile alanlar da yine tekbir getirerek belediyeyi teslim aldılar” sözlerine Cumhur ittifakının İzmir il başkanlarından sert tepki geldi. AK Parti ve MHP İzmir İl Başkanları Sürekli ve Şahin, CHP’li Yücel’in sözlerinin siyasi ahlaka sığmadığını belirterek, “Haddini bil” uyarısında bulundu.

Cumhur İttifakı'ndan, CHP Menemen İlçe Kongresinde konuşan İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in, "Burası CHP ile milli mücadele ile özdeşleşmiş bir ilçe. Devrim Şehidi Kubilay'ın başını keserek şehit edenler, cumhuriyet karşıtı yobazlar o zaman burada tekbir getirerek zafer nidaları ile dolaştılar. O gün seçim yapıldığında adaletsizlikle, hile hurdayla kazananlar yine tekbir getirerek Menemen Belediyesi'ni teslim aldılar. Burada yobazların, demokrasi karşıtlarının yaptığı adaletsizliğin karşılığını Menemenlilerin ilk seçimde vereceğine inanıyorum sözlerine Cumhur İttifakından sert tepki geldi

AK PARTİLİ SÜREKLİ, "AHLAKA SIĞMAZ"

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'e, "CHP, Menemen Belediyesi'ni usulsüzlükleri ve kendi zaafiyetleri nedeniyle kaybettiğini unutmuş. Bulundukları ithamlar, hazımsızlıklarının ürünüdür! Menemen'de bir ses yükseldiyse; yasaların ışığında, adaletin güçlü sesi yükselmiştir! Kendi gerçeklerinden bu ithamlarla ve pişkinlikle kurtulamazlar. Ayrıca, birlik beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz günlerde; toplumu bu türlü asılsız, mübalağa ötesi ve nefret söylemleriyle kışkırtmaları siyasi ahlaka sığmaz" sözleriyle tepki gösterdi.

MHP'Lİ ŞAHİN, "YÜCEL HADDİNİ BİLSİN"

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ise, "CHP İl Başkanı Müslümanlara saygılı olsun. Biz Müslümanlar tekbiri bir araya gelmek için getiririz. Eğer birileri tekbir sesiyle insan kesiyorsa katildir, canidir ve asla Müslüman değildir. CHP İl başkanı haddini bilsin. Müslümanlara hakaret etmesin. Dinimizle kimsenin oynamasına izin vermeyiz. Keşke belediyeyi soyanlarla ilgili de konuşsaydı" dedi.

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CHP'li başkanın o sözlerine tepki: Haddini bil
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