Kıbrıs şehidi Topel unutulmadı

Türk Hava Kuvvetleri
'nin 1964'te Kıbrıs
'ta gerçekleştirdiği uyarı uçuşu sırasında uçağı Rumlar tarafından vurulan ve Rum askerlerince esir alınarak şehit edilen Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel
şehadetinin 57'inci yılında anıldı. Erenköy Direnişi
'nin 57. yılı ve Erenköy
Şehitlerini Anma Günü dolayısıyla KKTC
'de düzenlenen törende konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar
, Erenköy Direnişi'nde öğrencilerin, ölüme gitmek için sandallarla Erenköy'e çıktıklarını ve iki yıl burada büyük bir mücadele verdiklerini belirterek, Birleşmiş Milletler
'in yaşananlara seyirci kaldığını söyledi. Tatar, Erenköy müdahalesi sonunda şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel'in hayatını kaybettiğini, Topel'in işkenceyle öldürüldüğünü ve bunun hala Türk milletinin içerisinde bir yara olduğunu dile getirdi. Milli Savunma Bakanlığı
da şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel ve Erenköy şehitlerini andı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
ise "Vatanlarını korumak uğruna şehit olan 562 mücahidimizi ve kahraman pilotumuz şehit Yüzbaşı Cengiz Topel'i rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.