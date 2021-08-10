‘Bazı siyasiler fitne ateşi yakmaya çalıştı’

AK Parti MYK, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Orman yangınlarının ele alındığı toplantının ardından Çelik basın toplantısı düzenledi. Büyük bir orman yangını tablosuyla karşı karşıya kalındığını belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, muhalefetin ve bazı sanatçıların tavırlarını eleştirdi. Çelik, şunları söyledi:



EN ACIMASIZ YALANLAR

Maalesef siyaset kurumu yangının söndürülmesi, vatandaşın yanında olması gibi hassasiyet göstermesi gerekirken bazı siyasetçilerin orman ateşine fitne ateşi kattığını gördük. Selfie çektirip 'buraya müdahale edilmiyor' diyerek göz göre göre yalan söyleyip fitne ateşini gördük. Dolayısıyla fitne ateşi ile mücadele burada devreye aldığımız bir konu. Tutup siyasetçi birisi sadece AK Partililere yardım ediliyor gibisinden en vahşi, en acımasız yalanları söyleyebiliyor. Yalan habere karşı, dezenformasyona karşı güçlü bir duruş sergilememiz gerektiği MYK'da bir kez daha değerlendirildi.

Kim sağlıklı bir şekilde yaraların sarılması için gayret gösterdiyse, belediyelere, hangi siyasi partiden olursa olsun ve tabii ki vatandaşlarımızın tamamına şükranlarımızı sunarız.

Devlet milletin devletidir. Doğrusu şuydu; yangın devam ediyor, mücadele devam ediyor, çıkmışlar siyasi tartışma, kurumlarla ilgili tartışma devam ediyor. Yangın bittikten sonra çıkarsınız eleştirilerinizi ortaya koyarsınız, biz de cevap veririz. Ama yangın devam ederken maalesef kuvvetimizi bölen, kendi içimizde provokasyon çıkarmaya çalışan bu yaklaşımlar ibretlik bir tablo ortaya koymuştur. Yangını söndürmek için, fitne ateşini söndürmek için, yeşil vatanımıza sahip çıkmak için koşturan herkese kimliği ne olursa olsun, siyasi aidiyeti ne olursa olsun şükranlarımızı sunuyoruz.



KİMSENİN GÖÇMEN KAMPI DEĞİLİZ

(Afganistan'dan gelenler) Türkiye ölümden kaçan insanlara kucak açar. Onun dışında herhangi bir şekilde bunun istismar edilmesine kesinlikle müsaade etmez. Türkiye hiç kimsenin göçmen kampı değildir, birileri bu coğrafyaları da toplama kampı gibi düşünmesinler. Türkiye ne transit geçiş noktasıdır, ne de bu istismar edenlerin söylediği gibi göçmen kampı falan değildir.

Milletimize karşı birtakım aşırı ifadeler kullanan bazı tipler sosyal medyada gözüküyor. Bunlara karşı da tabii ki gereği hukuk içinde yapılır. Burada bir ucu tutup diğer uca savurmak durumunda değiliz. İnsani ve ahlaki olan neyse orada duracağız.