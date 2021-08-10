Son dakika | Eda Nur Kaplan’ın o gece yürek burkan sözleri: Ben şimdi anneme...

Ben de alkolün etkisiyle kabul ettim. O esnada ablam lavaboda olduğu için ona haber veremedim. Yusuf araçtayken çok alkollüsün bu şekilde eve gitmen uygun olmaz gel seni otele götüreyim de gece orada kal sabah kendine gelince evine gidersin dedi. Bende bir şey söylemedim. Yusuf beni kandırarak 01:30 sıralarında bir otele götürdü" dedi.



