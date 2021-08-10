SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı! 48 ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağanak uyarısı yapılan iller şu şekilde:

Ardahan, Kars, Ağrı, Artvin, Erzurum, Muş, Rize, Bayburt, Bingöl, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Ordu, Tokat, Sivas, Samsun, Amasya, Çorum, Sinop, Yozgat, Nevşehir, Aksaray, Kayseri, Niğde, Kastamonu, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Bolu, Düzce, Sakarya, Eskişehir, Bilecik, Kocaeli, İstanbul, Yalova, Bursa, Kütahya, Kırklareli.

MARMARA

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 25°C, 35°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE 21°C, 36°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL 23°C, 31°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 21°C, 30°C

Parçalı, yarın zamanla yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, yarın zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.