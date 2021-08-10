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Giriş Tarihi: 10.8.2021 16:06 Son Güncelleme: 10.8.2021 16:25

SON DAKİKA: Mahkemeden ‘Tosuncuk’ kararı çıktı! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim olmuştu

ARZU KAYA ARZU KAYA
SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
SON DAKİKA: Mahkemeden ‘Tosuncuk’ kararı çıktı! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim olmuştu

Son dakika haberi... Yıllarca süren firarının ardından teslim olup tutuklanan Çiftlik Bank’ın CEO’su tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın’ın tutukluluk durumu hakkında mahkeme kararını verdi. Geçtiğimiz ay tutuklanan Aydın hakkında yürütülen soruşturma kapsamında savcılık dosyayı, aylık tutukluluk incelemesi için sulh ceza hakimliğine gönderdi. Hakimlik Aydın’ın tutuklunun halinin devamına karar verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberler...Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırıp milyonlarca lirayla yurt dışına kaçtıktan sonra geçtiğimiz ay teslim oldu.

MAHKEMEDEN 'TOSUNCUK' KARARI ÇIKTI!

Mehmet Aydın'ın diğer illerdeki tüm dosyalara yetkisizlik kararı verilerek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda birleştirildiği 102 mağdurlu Çiftlik Bank dolandırıcılığı dosyasında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı" suçlarından tutuklandı.

ÇİFTLİK BANK KURUCUSU MEHMET AYDIN TESLİM OLMUŞTU

Hakkında 3 ayrı suçtan tutuklama kararı verilen Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank dolandırıcılığına yönelik soruşturma dosyası devam ediyor.

Dosyada mağduriyetlere ilişkin bilirkişi raporu beklenirken savcılık Aydın'ın aylık tutukluluk incelemesi için dosyayı nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderdi.

MEHMET AYDIN'IN TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK!

Hakimlik, Aydın'ın tutukluluk halinin kaldırılması için bir gerekçe olmadığı, hakkındaki iddialara yönelik araştırmaların hala devam ettiğini belirterek tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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SON DAKİKA: Mahkemeden ‘Tosuncuk’ kararı çıktı! Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın teslim olmuştu
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