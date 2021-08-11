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Haberler Gündem Haberleri 11 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! Sağlık Bakanlığı 11 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı bilgileri
Giriş Tarihi: 12.8.2021 01:41 Son Güncelleme: 12.8.2021 01:41

11 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! Sağlık Bakanlığı 11 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı bilgileri

11 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! Sağlık Bakanlığı 11 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı bilgileri

Yurt ve dünyada 1 yılı aşkın süredir etkilerini göstermeye devam eden covid-19 pandemisine ilişkin corona virüsü son dakika başlıklı haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden pandemi başından bu yana paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre bugün corona virüsü testi yaptıranlardan 27 bin 356 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Öte yandan bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları merak edilerek 11 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 11 Ağustos koronavirüs tablosu ve corona virüsü son dakika vaka sayısı-vefat eden sayısı bilgileri.

Sağlık Bakanlığı son dakika 11 Ağustos koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden paylaşılmaya devam ediliyor. 11 Ağustos koronavirüs tablosu verilerine ulaşmak isteyenler "11 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuna cevap arıyor.

11 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı son dakika 11 Ağustos koronavirüs tablosu verileri açıklandı. Bakanlık tarafından duyurulan bugünkü corona virüsü vaka - vefat sayısı verileri...

11 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 356

VEFAT SAYISI: 128

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 363

10 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 597

VEFAT SAYISI: 124

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 954

9 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 731

VEFAT SAYISI: 117

İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 365

8 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 699

VEFAT SAYISI: 108

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 835

7 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 100

VEFAT SAYISI: 112

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 758

6 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 957

VEFAT SAYISI: 101

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 941

5 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 297

VEFAT SAYISI: 108

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 636

4 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 822

VEFAT SAYISI: 122

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 096



3 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 832

VEFAT SAYISI: 126

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 243

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11 Ağustos koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! Sağlık Bakanlığı 11 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı bilgileri
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