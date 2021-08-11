Aşıya hücum ettiler

AŞI olanların hastalığı daha hafif atlattığının bilincinde olan Antalyalılar, hastanelere akın etti. Aşı olmak için sıralarını alan Antalyalılar gerekli işlemlerin ardından sıralar halinde aşı yapılan koridora alındı. Burada aşı öncesi kişiye, kronik rahatsızlığının olup olmadığı, varsa kullandığı ilaçlar, alerji durumu, yakın zamanda temaslı durumu ya da koronavirüs
geçirip geçirmediği gibi soruların ardından aşıları yapıldı. Günlük aşı olan sayısı 10 bini aştı.
CAMİLERDEN ANONS YAPILDI
Siirt
'te de toplumsal bağışıklığın artırılması için başlatılan seferberlik kapsamında sağlık ekipleri halka aşı hizmeti ulaştırmak amacıyla köy köy gezmeye devam ediyor. Meydandere köyünde camide yapılan anonsu duyan vatandaşlar aşı olmak için uzun kuyruk oluşturdu. 200 kişiden sistemde aşı hakkı tanımlanan 160'ına aşı uyguladı.