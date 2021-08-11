Satışlar tam gaz! Kooperatif bahane satış şahane

Neptün Soyer'in başkanlığını yaptığı İzmir Köy Koop, 30 Temmuz 2021 tarihinde yine İzmir Büyükşehir Belediyesine 22 milyon 815 bin liralık süt satışı gerçekleştirdi. Bu satışta diğer satışlar gibi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3-a maddesi üzerinden yani ihale ilanına çıkılmaksızın doğrudan temin yöntemi ile yapıldı. Alımın hiçbir eksiltme olmaksızın belediyenin belirlediği muhammen bedelle kuruşu kuruşuna aynı olması dikkat çekti. Son satışla birlikte bu güne kadar Büyükşehir Belediyesinin Neptün Soyer'in başkanlığını yaptığı İzmir Köy Koop'tan yaptığı mal alımı miktarının toplamı da 65 milyon 350 bin lirayı bulmuş oldu.

BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

SABAH, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile İzmir Köy Koop Başkanlığını yürüten eşi Neptün Soyer arasındaki süt, kavurma ve enginar ticaretini geçtiğimiz günlerde 'Neptün Satıyor Soyer alıyor' başlığı ile manşetine taşıdı. Kamuoyunda büyük tepki toplayan karı koca arasındaki satışa o süreçte bir tepki de İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Grup Başkan Vekili Özgür Hızal'dan gelmişti. SABAH'a konuşan Hızal, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada; "Başkan Soyer ile eşi Neptün Soyer arasındaki bu ticari ilişki hiçbir siyasi etiğe sığmıyor. Şiddetle ret ediyoruz." Demişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gelen tüm tepkilere ve "Etik ve yasal değil" eleştirilerine rağmen eşi Neptün Soyer üzerinden mal alımını sürdürmeye devam etti.

65 MİLYONU BULDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi son olarak 30 Temmuz 2021 tarihinde Neptün Soyer'in başkanlığını yürüttüğü İzmir Köy Koop'tan 22 milyon 762 bin liralık süt alımı daha gerçekleştirdi.

KURUŞU KURUŞUNA AYNI

Bu alım da tıpkı diğer alımlar gibi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3-a maddesi üzerinden yani ihale ilanına çıkılmaksızın doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirildi. Alım için belediyeye tek teklif verilmiş olması ve alım bedelinin belediyenin belirlediği muhammen bedelle kuruşu kuruşuna aynı olması dikkat çekti. Son alımla birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin bu güne kadar Köy Koop'tan aldığı süt, enginar ve kavurma bedellerinin toplamı da 65 milyon 350 bin lirayı bulmuş oldu. Gelen tüm tepkilere rağmen Soyer'in eşinin yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü İzmir Köy Koop'tan alımlara devam etmesi 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

BU GÜNE KADAR NELER ALDI?

Kurban Bayramı öncesi eşinin kooperatifinden 424 bin liralık 'konserve kavurma' alımı yapan Başkan Soyer, geçtiğimiz günlerde de İzmir Köy Koop Birliğinden 125 bin liralık enginar alımı yapmıştı. Neptün Soyer'li Köy Kop daha önce de İzmir Büyükşehir Belediyesine 21 Ocak 2021'de 20 milyon 600 bin 020 liralık süt alımı gerçekleştirmişti. Soyer'in eşinden aldığı süt alımları bununla da sınırlı kalmamıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi 10 Ocak 2020 tarihinde 12 miLyon 100 bin, 20 Temmuz 2020 tarihinde de İzmir Köy Koop'tan 5 milyon 163 bin 500 liralık süt alımı gerçekleştirmişti.