Meral Akşener’e tepki gösteren şehit ağabeyinin ailesi konuştu: Dün yaşananların hepsi komplo

"HEPSİ KOMPLO BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL"

"Açız, 128 milyar dolar nerede, yabancı uyrukluların burada ne işi var" sözlerini söyleyen şahsın parayla tutulduğunu savunan Yusuf Budak'ın babası Veysel Budak, "Ben Mustafa'nın 7 sülalesini tanıyorum. Ülkemizde Alevilik-Sünnilik diye bir ayrım yoktur. Ülkemizde Erzincan'ın Tercan ilçesinde 3 tane dairesi var. Bir köyü var ve köyü başıboş bırakmış. Köy ile alakası yok ama kira paralarını alıp yatıp içiyorlar. Devletten de maaşlarını alıyorlar. Türkiye'de işsizlik var biz açız diyorlar. Ama ben buna inanmıyorum. Dün yaşanan olayların hepsi komplo başka bir şey değil" dedi.

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"3 DAİRESİ OLAN FAKİR OLUR MU?"

Provokatörlerin hedeflerinin milleti birbirine düşürmek olduğunu aktaran baba Budak, "Amaçları Türkiye'yi bir birbirine düşürmek ve devletimizi kirletmektir. 80'li 90'lı yıllarda biz kuyruğa giriyorduk ki bir kilo çay alalım diye. O da torpilin varsa alıyordun. Aylarca sıralarda bekliyorduk ama şimdi öyle bir şey yok. Hükümetimiz olmasaydı 15 Temmuz'da ülkemiz ayakaltına gidecekti. Afette yanında adam babasına bakmıyor, devlet para veriyor git babana bak diyor. Bu devlet bize daha ne yapacak? Ben Mustafa'nın 7 sülalesini tanıyorum. Mustafa'nın 3 tane dairesi var. Kendisi emekli, oğlu veteriner ve özel kliniği var. Onu beğenmedi İstanbul'da ilaç firmasında çalışmaya başladı. Bir insanın 3 tane dairesi varsa fakir olur mu? Tercan'daki daireler Elazığ'daki dairelerden pahalı. 3 tane dairesi olan adam nasıl aç kalıyor" diye konuştu.