Sivas’ta uyuşturucu operasyonu

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi ile uyuşturucu madde satın alan 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda Hint Keneviri, toz esrar ve sentetik hap ele geçirildi.

Sivas Polisi torbacı tabir edilen sokak satıcılarına 14 gün boyunca ardışık operasyonlar düzenledi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satan ve alan kişilere yönelik yaptığı şok baskınlarda 20.35 gram Metamfetamin, 206 Kök Hint Keneviri, 10.11 gram Sentetik Kannabinoid, 16.65 gram Esrar, 2.63 gram Toz Esrar, 5.88 gram Kokain, 20 adet Sentetik Ecza Hap, 1 adet Ecstasy hap ile 2 adette Narkotik madde kullanma aparatı

ele geçirdi. Uyuşturucu madde satışı gerçekleştirdiği belirlenen 6 kişi ile uyuşturucu maddeleri satın alan 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcılarından iki kişi uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Uyuşturucu madde bağımlısı 17 kişi hakkında ise idari yapa cezası uygulandı.