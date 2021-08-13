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Giriş Tarihi: 13.8.2021

MHP’li diye işten kovdular

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
MHP’li diye işten kovdular
Seçim sonrası 3 bin kişinin işine son veren CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 2 yıl önce ASKİ'de kaçak bakım koordinatörü olarak görev yapan Yusuf Bozkurt İspaha'nın işine son verdi. Zeydan Karalar'ın bu seferki hedefi ise İspaha'nın doğum izninden dönen eşi Tuğce İspaha oldu. 12 yıl belediyede çalıştığını belirten Tuğce İspaha, "Başkan olunca ilk işi 3 bin kişinin ekmeğiyle oynamak oldu. Beni ve eşimi ülkücüyüz diyerek işimizden etti. Belediyede çalışan arkadaşlarım korku içinde 'sıra bize gelecek' diye endişe içinde çalışıyor" dedi. Önce oğlu daha sonra gelini işten kovulan Türkgün Gazetesi'nin Çukurova Bölge Temsilcisi İbrahim İspaha ise, "Çıkardıklarının yerine şimdi HDP'lileri işe alıyor. Sayın Valimizden ve emniyet güçlerimizden, Zeydan Karalar döneminde işe alınanların güvenlik soruşturmalarının yapılmasını talep ediyorum" dedi.
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MHP’li diye işten kovdular
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