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Haberler Gündem Haberleri Son Dakika 13 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? 13 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
Giriş Tarihi: 13.8.2021 18:15 Son Güncelleme: 13.8.2021 18:15

Son Dakika 13 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? 13 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Son Dakika 13 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? 13 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Küresel anlamda 1 yılı aşkın süredir etkilerini gösteren covid-19 salgınıyla ilgili olarak “corona virüsü son dakika haberleri” gelmeye devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla açıklanan en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre bugünkü covid-19 testi yaptıranlar arasından 22 bin 261’i pozitif sonuç çıkarak tedavi altına alındı. Öte yandan bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları merak konusu olarak 13 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorularına cevap aramaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 13 Ağustos koronavirüs tablosu verileriyle birlikte corona virüsü son dakika vaka sayısı-vefat eden sayısı detayları.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla 2020 Mart ayından bu yana kamuoyuna duyurulan 13 Ağustos koronavirüs tablosu detayları kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek "13 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorularıyla araştırılmaya devam ediliyor.

13 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı son dakika 13 Ağustos koronavirüs tablosu verileri henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından bugünkü corona virüsü vaka - vefat sayısı verileri duyurulduğunda tüm detaylarıyla burada olacak.

12 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 261

VEFAT SAYISI: 138

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 685

11 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 356

VEFAT SAYISI: 128

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 363

10 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 597

VEFAT SAYISI: 124

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 954

9 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 731

VEFAT SAYISI: 117

İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 365

8 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 699

VEFAT SAYISI: 108

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 835

7 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 25 bin 100

VEFAT SAYISI: 112

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 758

6 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 957

VEFAT SAYISI: 101

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 941

5 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 297

VEFAT SAYISI: 108

İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 636

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Son Dakika 13 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? 13 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
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