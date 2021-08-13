Son Dakika 13 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı? 13 Ağustos korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla 2020 Mart ayından bu yana kamuoyuna duyurulan 13 Ağustos koronavirüs tablosu detayları kamuoyu tarafından öğrenilmek istenerek "13 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorularıyla araştırılmaya devam ediliyor.
Sağlık Bakanlığı son dakika 13 Ağustos koronavirüs tablosu verileri henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından bugünkü corona virüsü vaka - vefat sayısı verileri duyurulduğunda tüm detaylarıyla burada olacak.
VAKA SAYISI: 22 bin 261
VEFAT SAYISI: 138
İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 685
VAKA SAYISI: 27 bin 356
VEFAT SAYISI: 128
İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 363
VAKA SAYISI: 26 bin 597
VEFAT SAYISI: 124
İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 954
VAKA SAYISI: 23 bin 731
VEFAT SAYISI: 117
İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 365
VAKA SAYISI: 22 bin 699
VEFAT SAYISI: 108
İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 835
VAKA SAYISI: 25 bin 100
VEFAT SAYISI: 112
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 758
VAKA SAYISI: 23 bin 957
VEFAT SAYISI: 101
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 941
VAKA SAYISI: 24 bin 297
VEFAT SAYISI: 108
İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 636