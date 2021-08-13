Üniversite öğrencilerine teknolojik rehberlik

Önce öğrenci proğramına konuk olarak katılan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, öğrencilere yapacakları tercihte yol göstereci süreci anlattı.



Türkiye'de genç nesilin hayallerini ve hedeflerini belirlemede teknolojinin büyük önem teşkil ettiğini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır,, Teknofest teki başarının gençlerin hayaline büyük katkı sağlayacağını kaydetti. Kacır, "TEKNOFEST'in gençlerin tasarımlarıyla geliştirilen teknoloji hamlesidir. 4 yıl boyunca 207 farklı üniversiteden 21 bin 21 üniversite takımı yarışmalara başvurmuştur. Takım çalışmasıdır. Gençlerin bu deneyimi yaşaması gerekir. Burada yerli ve milli teknoloji ile yaratıcılık ortaya çıkmaktadır. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra Proje ve araştırma grubunda yer aldım. Sivil toplum örgütlerinde aktif çalıştım. Mecliste en genç ikinci bakan yardımcısıyım. Türkiye Dünyanın genç nesli ile en büyük ekonomisine sahiptir. En hızlı büyüyen ülkedir. En genç yaş grubuna sahip olduğu için hem teknoloi hemde gelecek vadeden bir nesile sahibiz. Biz diğer ülkelerin stratejileri yerine kendi teknolojimiz ve fikirlerimizle melli teknoloji hamlesi gerçekleştirdik. Yerli ürünleri yüzde 20'den yüzde 70'e çıkardık. Tam bağımsızlıktan bahsedeceksek önce kendi yerli ve milli teknolojimizi geliştirmemiz gerekir. Başkasının kölesi olmak istemiyorsak Finans, Sağlık, Gıda, enerji ve teknolojide yerli ve milli olmak zorundayız. Bunun için üniversitelerde yazılımcılık büyük önem arzediyor. Bunun için 2 yazılım okulu açtık. Birisi Maslak'ta diğeri Bilişim Vadisinde 5 yıl sonra 2 bin 500 öğrenciye ulaşmayı hedefliyoruz. TEKNOFEST ile bir çok genç yazılım ve projelerle tanıştı. Hedefimiz uzayla ilgili gelişmelerin içerisinde olmaktır. Ekonomi olarak 1 milyar doları aşan Türk girişimci sayısı 2023 yılında 10 Turcon olacak.



TEKNOFEST ile teknolojik gelişmelerde büyük yol katedilmiştir. İnsansız hava araçları ile en başarılı üç ülkeden birisiyiz. Selçik bayraktar ve ekibinin ruhu ve heyecanı ile teknolojik gelişimler sağlanmıştır. Üniversite öğrencileri olarak hayalimizi ve ufkumuzu geniş tutmak zorundayız. Ruh olmadan hiçbir şey olmuyor. Heyecan ve inançla çalışmak gerekir" dedi.



Yabancı dergilerde nasıl Türkiye Teknoloji yıldızı oldu diye tabirler yazılmaktadır. Bu Türk girişimci insanlarımızın sayesinde milyar dolar değerine ulaşan markalar ve sektör oluşmuştur. Oyun , projeleri ve şirketleri olmuş ve yabancı yatırımcılar tarafından satın alınmıştır. 30 milyon kişinin 8 milyonun insanın yaptığı iş insana ihtiyaç duyulmadan ortadan kalkacak