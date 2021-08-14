Bakan Koca acı haberleri art arda verdi! Yaşar Bağdatlı ve Demir Başar hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tıp dünyası için önemli iki ismin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Koca, "Türk hekimliğinin büyük isimlerinden Prof. Dr. Demir Başar ebediyete uğurlandı. İstanbul Tıp Fakültesinde hocam olan, sayısız insan yetiştiren, göz hekimliği alanında kuşaklara öncülük etmiş Prof. Demir Başar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tıp camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.