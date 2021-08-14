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Giriş Tarihi: 14.8.2021 22:35 Son Güncelleme: 14.8.2021 22:35

Bakan Koca acı haberleri art arda verdi! Yaşar Bağdatlı ve Demir Başar hayatını kaybetti

Bakan Koca acı haberleri art arda verdi! Yaşar Bağdatlı ve Demir Başar hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı ve Prof. Dr. Demir Başar'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tıp dünyası için önemli iki ismin hayatını kaybettiğini duyurdu. Bakan Koca, "Türk hekimliğinin büyük isimlerinden Prof. Dr. Demir Başar ebediyete uğurlandı. İstanbul Tıp Fakültesinde hocam olan, sayısız insan yetiştiren, göz hekimliği alanında kuşaklara öncülük etmiş Prof. Demir Başar'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tıp camiasına başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.

Açıklamalarına devam eden Koca, "Cerrahpaşa Tıp Fakültesindeki hocalarımızdan; Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzman bilim insanı Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı aramızdan ayrıldı. Çalışmasını yaşam boyu sürdüren Prof. Bağdatlı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, tıp camiasına başsağlığı diliyorum." dedi.

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Bakan Koca acı haberleri art arda verdi! Yaşar Bağdatlı ve Demir Başar hayatını kaybetti
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