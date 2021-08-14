TBMM Başkanı Şentop’tan öğrencilere tavsiyelerde bulundu

Türkiye'nin en genç milletvekili Rumeysa Kadak önderliğinde üniversite öğrencileri tarafından kurulan 'Önce Öğrenci' oluşumu tarafından düzenlenen Üniversite Tercih Destek Programı ikinci gününde devam ediyor.



Üniversitelere yerleştirme öncesinde öğrencilerin tercihlerine yardımcı olmak amacıyla düzenlenen Üniversite Tercih Destek Programı, tercih danışmanları aracılığıyla öğrencilerin üniversite tercih süreçlerini kolaylaştırıyor.



Etkinlikte konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, başarı için birçok faktör olduğunu kaydederek şu şekilde konuştu: "Sadece sıralamalar, puanlar ve bölümün şöhreti üzerinden değerlendirme yapmamanız gerekiyor. Tercih ettiğiniz bölümü seviyor ve ilgi duyuyor olmanız gerekiyor. Bölüme kendinizi vermeniz ve bir şeyler elde edip kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Başarılı olmak okuduğunuz okul ve bölümle ilgili değildir. Sizin yaptığınız işi öğrenmeye dair ilginizle, kendinizden bir şeyler katmanız ile ilgilidir. Önemli olan seçtiğiniz bölümü benimsemenizdir. Hayatınız içerisindeki başarının anlamına bakmanız gerek. Sınava girdiniz ve bir puan aldınız, bu sonucu değerlendirin. Bu sizin için bir başarıdır."



"ALDIĞINIZ PUANLARLA TERCİHLERİNİZİ YAPIN"



Şentop, eldeki imkanları değerlendirmek gerektiğini söyleyerek, "Aldığınız puanlarla tercihlerinizi yapmanız lazım. Bu sene olmadı, seneye tekrar hazırlanıp sınava gireyim durumunu çok doğru bulmuyorum" dedi.



Üniversitenin eğitim değil, öğrenim olduğunu kaydeden Şentop, "Lisede eleştirme, eğitim verme mantığı var. Üniversitede öğrenci kendi bilgi edinecek, öğrenecek. Öğrencinin her çalışmada kendine bir stil geliştirerek öz disiplin içerisinde olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



"YAŞADIĞIMIZ HAYATIN BÜTÜNÜNÜ BİR MADENİ PARAYA BENZETEBİLİRİZ"



Hukuk Fakültesi okuduğunu da aktaran Şentop, sözlerine şöyle devam etti:"Yaşadığımız bu hayatın bütününü bir madeni paraya benzetebiliriz. Bir tura bir de yazı tarafı var. Yaşadığımızı gördüğümüz kısmı tura, yazılı kısmı ise yaşadığımız hayatın gözükmediği tarafıdır. Ne zaman madalyon ters dönse o zaman kötü şeyleri fark ediyoruz. O zaman hukuki bir işleme dönüyor. Sınava girmekten sonuçların açıklanmasına kadar hukuki bir süreç vardır. Hukuk madalyon ters döndüğünde gördüğümüz işleyen düzendir."



Üniversite tercihi yapacak 900 öğrencinin onceogrenci.com adresi üzerinden başvuru yaparak katıldığı etkinlik, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün'ün katılımıyla yarın da devam edecek.