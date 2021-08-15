Kastamonu’da oğlunu kaybeden anne ağlattı: Elimden nerede kaydığını biliyorum!

'ELİMDEN NEREDE KAYDIĞINI BİLİYORUM!'

"Komşular bizi yukarıya çektiler balkondan. Bir daha dalmaya çalıştım ama çok balçık çok çamur olduğu için dalamadım. Çünkü onun elimden nerede kaydığını biliyorum. Buzdolabı bana arkadan çarptı. Demek su onu yatak odasına sürüklemiş. Çünkü odalar dip dibe. O hışımla oraya girmiş. Birkaç defa daldım ama çamur çok sert ve yoğun olduğu için ulaşamadım. Ben uğraştım ama Allah bu kadarına müsaade etti. Çok şükür ki diğer çocuklarımızı kurtardık."