26 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekât bölgesinde sızma girişinde bulunan 14 teröristin, Gara
bölgesinde 6, Hakurk
'ta ise 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Akar yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesinde sızma girişinde bulunan 14 terörist, Gara bölgesinde Hava Kuvvetlerimizin harekatı sonucunda 6 terörist, Hakurk bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi. Milli Savunma Bakanlığı da dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekat
Bölgesi'ne saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/ YPG'li teröristin daha komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.