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Giriş Tarihi: 16.8.2021

26 terörist etkisiz hale getirildi

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
26 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekât bölgesinde sızma girişinde bulunan 14 teröristin, Gara bölgesinde 6, Hakurk'ta ise 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Akar yaptığı açıklamada, "Barış Pınarı Harekât bölgesinde sızma girişinde bulunan 14 terörist, Gara bölgesinde Hava Kuvvetlerimizin harekatı sonucunda 6 terörist, Hakurk bölgesinde ise 2 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verdi. Milli Savunma Bakanlığı da dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada Barış Pınarı Harekat Bölgesi'ne saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/ YPG'li teröristin daha komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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26 terörist etkisiz hale getirildi
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