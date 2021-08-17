8 ayda 38 bin 281 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Valiliği, kent genelinde 38 bin 251 düzensiz göçmenin yakalanarak geri gönderme merkezine teslim edildiğini açıkladı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"1 Ocak 2021 tarihinden itibaren, İstanbul genelinde 38 bin 251 düzensiz göçmen yakalanarak, Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edilmiştir. 16.08.2001 tarihinde il genelinde düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, başta Fatih, Esenyurt, Zeytinburnu ve Esenler ilçeleri olmak üzere 159'u Afgan, toplam 453 yabancı uyruklu şahıs yakalanmıştır. Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı işlemlerin yapılabilmesi amacıyla geri gönderme merkezine teslim edilmiştir."