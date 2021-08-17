Şeyma Döğücü: Omuz omuza verip bugünleri de aşacağız

Kastamonu'nun birçok ilçesinde 11 Ağustos'ta sel felaketi yaşanmış, birçok belediye Kastamonu'ya belediye araçları ya da mobil aş evleri gibi araçlarla destek olmaya çalışmıştı. Sancaktepe Belediyesi de sel afeti yaşanan bölgeye belediye araçlarıyla destek oldu.

Şehrin ilçelerinde yaşanan sel felaketinden hemen sonra Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü sosyal medya hesabından harekete geçtiklerini belirtmiş, "Dün yaşanan sel felaketi sonrası altyapısı hasar gören illerimize destek olmak üzere kombine aracımızı yola çıkardık. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi afetlerden, felaketlerden korusun inşallah" demişti.

DÖĞÜCÜ: "ÇALIŞMALARA DESTEK OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Sancaktepe Belediyesi sel afeti bölgesinde ekiplere dâhil olması için sonradan da belediye araçlarını yollamaya devam etti. Başkan Döğücü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iki hafriyat kamyonu ve bir bobcat aracını daha yolladıklarını belirtti. Döğücü şunları söyledi: "Afet bölgesindeki ekiplerimize dahil olmak üzere 2 hafriyat kamyonu ve 1 bobcat aracımızı Kastamonu'ya doğru yola çıkardık. Yaraları sarmak için şimdi birlik olma vakti."

Döğücü, Kastamonu'nun Abana İlçesi'nde Sancaktepe Belediyesi'nin çalışmalara devam ettiğini sosyal medyadan açıklayarak "Sel felaketinden etkilenen bölgelerdeki çalışmalara destek olmaya devam ediyoruz. Biz hep buradayız, vatandaşlarımızın yanındayız. Birlikte kola kola, omuz omuza verip bu günleri de aşacağız" ifadelerini kullandı.