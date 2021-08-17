Son dakika haberi: Adana’da korkunç cinayet: Önce öldürdü sonra kahve içip, kahvaltı yaptı...

Son dakika haberi...Adana'da geçtiğimiz Pazar günü kendisini aldattığını öne sürdüğü karısı K.Ö.'yü (32) başından vurarak öldüren 32 yaşındaki Ozan Ali Ö.'nün emniyetteki ifadesi tamamlandı. Tutuklanan katil zanlısının cinayeti işledikten sonra bir süre eşinin başında beklediği daha sonra evden çıkıp arkadaşının yanına giderek kahve içtiği daha sonra da annesine giderek kahvaltı yaptığı ortaya çıktı. Ozan Ali Ö., ifadesinde "Onu canımdan çok seviyordum" dediği öğrenildi.
HABERSİZ ADANA'YA GELDİ
Olay, 15 Ağustos'ta sabah saatlerinde merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesinde bir apartmanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk babası gemide motor ustası olarak görev yapan Ozan Ali Ö., 14 Ağustos günü izin alıp eşine haber vermeden Adana'ya geldi. Ozan Ali Ö., gece saatlerinde çocukları uyurken eşi K.Ö. ile kendisini aldattığını öne sürerek tartışma çıkardı. Tartışma kısa sürede büyüyünce öfkeli adam eşini başından vurarak öldürdü.
KAHVE İÇTİ KAHVALTI YEDİ
Katil zanlısı bir süre karısının başında bekledikten sonra evden çıkarak Seyhan Baraj Gölü kenarında kulübesi olan arkadaşı M.Ş.'nin yanına gitti. Ozan Ali Ö., silahını arkadaşına vererek, "Bu silahı yok et. Çok önemli bir olaya karıştı" dedi. Daha sonra arkadaşıyla birlikte kahve içen Ozan Ali Ö., tekrar evine dönerek birisi 1,5 diğeri 11 yaşında olan iki çocuğunu da alıp arkadaşı M.Ş. ile annesi Aysel Ö.'nün evine gitti. Aysel Ö., torunları ve oğluna kahvaltı hazırladı.
KAHVALTI ESNASINDA İTİRAF ETTİ
Katil zanlısı kahvaltı esnasında annesi ve kız kardeşine eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü söyledi. Oğlunun cinayeti itiraf etmesi üzerine anne M.Ş.'ye polisi aramasını söyledi. İhbar üzerine eve gelen polis katil zanlısıyla birlikte cinayetin işlendiği eve gidince K.Ö.'yü yatak odasında kanlar içinde yatarken buldu. Katil zanlısı koca gözaltına alınırken cinayete kurban giden K.Ö., otopsinin ardından toprağa verildi.
"CANIMDAN ÇOK SEVİYORUM"
Sorgusunda suçunu itiraf eden Ozan Ali Ö., cinayeti planlamadığını, eşini öldürmeye niyetinin olmadığını söyledi. Katil zanlısı, "Eşim beni daha önce de birkaç kez aldattı. Fakat her seferinde onu affettim. Beni yine aldattığını anladım. Olay gecesi beni aldattığını düşündüğüm için yine tartıştık.
Bana hakaret edip evden gideceğini söyledi. Tahrik etti. Dayanamadım ve tabancayla vurdum. Onu canımdan çok seviyordum. Aldattığı için bunlar oldu. "Pişmanım" dediği öğrenildi. Katil zanlısı tutuklanırken arkadaşı M.Ş., savcılıktan serbest kaldı.