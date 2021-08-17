Son dakika haberi: Adana’da korkunç cinayet: Önce öldürdü sonra kahve içip, kahvaltı yaptı...

"CANIMDAN ÇOK SEVİYORUM"

Sorgusunda suçunu itiraf eden Ozan Ali Ö., cinayeti planlamadığını, eşini öldürmeye niyetinin olmadığını söyledi. Katil zanlısı, "Eşim beni daha önce de birkaç kez aldattı. Fakat her seferinde onu affettim. Beni yine aldattığını anladım. Olay gecesi beni aldattığını düşündüğüm için yine tartıştık.

Bana hakaret edip evden gideceğini söyledi. Tahrik etti. Dayanamadım ve tabancayla vurdum. Onu canımdan çok seviyordum. Aldattığı için bunlar oldu. "Pişmanım" dediği öğrenildi. Katil zanlısı tutuklanırken arkadaşı M.Ş., savcılıktan serbest kaldı.