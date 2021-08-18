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Haberler Gündem Haberleri Bakan Koca son dakika 18 Ağustos korona tablosunu duyurdu! 18 Ağustos koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat rakamları
Giriş Tarihi: 19.8.2021 01:28 Son Güncelleme: 19.8.2021 01:29

Bakan Koca son dakika 18 Ağustos korona tablosunu duyurdu! 18 Ağustos koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat rakamları

Bakan Koca son dakika 18 Ağustos korona tablosunu duyurdu! 18 Ağustos koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat rakamları

Yurt ve dünyada 2020 yılı Mart ayından bu yana etkilerini gösteren covid-19 pandemisiyle “corona virüsü son dakika haberleri” peş peşe gelmeye devam ediyor. Salgın başından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre bugünkü covid-19 aşısı olanlardan 19 bin 944 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Öte yandan bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları merak edilerek 18 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? sorularına yanıt aranmaya başlandı. Sağlık Bakanlığı son dakika 18 Ağustos koronavirüs tablosu ile birlikte corona virüsü son dakika vaka sayısı-vefat eden sayısı verileri.

Son dakika 18 Ağustos koronvirüs tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla duyurulmaya devam ediliyor. Bugünkü Türkiye güncel korona tablosu detayları merak konusu olarak 18 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? sorularına yanıt aranmaya devam ediliyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI SON DAKİKA: 18 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

18 Ağustos korona tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından açıklandı. Bugünkü güncel korona rakamları şöyle;

18 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 944

VEFAT SAYISI: 168

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 537

17 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 692

VEFAT SAYISI: 183

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 636

16 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 163

VEFAT SAYISI: 165

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 642

15 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 18 bin 847

VEFAT SAYISI: 154

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 426



14 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 19 bin 949

VEFAT SAYISI: 145

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 364

13 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 372

VEFAT SAYISI: 157

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 492

12 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 261

VEFAT SAYISI: 138

İYİLEŞEN SAYISI: 15 bin 685

11 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 27 bin 356

VEFAT SAYISI: 128

İYİLEŞEN SAYISI: 16 bin 363

10 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 597

VEFAT SAYISI: 124

İYİLEŞEN SAYISI: 14 bin 954

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Bakan Koca son dakika 18 Ağustos korona tablosunu duyurdu! 18 Ağustos koronavirüs tablosu ile bugünkü Türkiye vaka ve vefat rakamları
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