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Giriş Tarihi: 18.8.2021 13:25

Bakan Soylu ve Bakan Kurum, Kastamonu'da Pursaklar Belediyesi ekiplerini ziyaret etti

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Bakan Soylu ve Bakan Kurum, Kastamonu’da Pursaklar Belediyesi ekiplerini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, afet bölgesinde Mobil Aşevi ile destek veren ve canla başla çalışan Pursaklar Belediye personellerini ziyaret etti.

Daha önce Muğla, Osmaniye, Manavgat, Milas'taki orman yangınlarında seferber olan Pursaklar Belediyesi, kuvvetli yağışlar nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine zaman kaybetmeden iş makinalarını ve Mobil Aş Evi'ni yollaması taraflı tarafsız herkes tarafından takdir görmeye devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinin ardından bölgeye desteğe giden Pursaklar Belediyesi Mobil Aş Evi'ni ve iş makineleri ile çalışmalara destek veren ekipleri ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

''PURSAKLAR OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ''

Sel felaketi nedeniyle bölgedeki çalışmalara destek verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ''Kastamonu afet bölgesinde görev yapan Aşevimizi ziyaret ederek personel arkadaşlarımıza moral veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a teşekkür ederiz. Pursaklar olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Yaraları hep birlikte saracağız'' dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, afet bölgesinde büyük emek ve gayret sarf eden Pursaklar Belediye personeline teşekkür etti.

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Bakan Soylu ve Bakan Kurum, Kastamonu'da Pursaklar Belediyesi ekiplerini ziyaret etti
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