Dünyanın gözü Türk firmalarının yeni ürünlerinde

53 Ülkeden bin 236 firmanın katıldığı IDEF'te Türk savunma firmalarının yeni ürünleri dünyaya parmak ısırttı. Savunma sanayiindeki gelişimiyle paralel olarak savunma sanayi ihracatını artıran Türk savunma firmalarının özellikle dosta güven düşmana korku veren İHA/ SİHA ve TİHA teknolojileri ile zırhlı araçları uluslararası heyet ve medyanın ilgisini çekti. İlk defa IDEF'te sergilenen ürünler arasında, ASELSAN
'ın geliştirdiği yeni nesil ihlal tespit sistemi MİDAS-3, Lazer hedef işaretleme cihazı ENGEREK-2, insansız hava araçları için geliştirilmiş CATS Elektro-Optik Sistemi'nin üst versiyonu ASELFLIR-500, yeni geliştirilmiş insansız kara, hava ve deniz araçları, ROKETSAN
yapımı
MK-82 Genel Maksat Bombasının pilotun kontrolünde hedefine ulaşmasını sağlayan LAÇİN Güdüm Kiti, MAMT, SUNGUR Silah Sistemi, Türkiye'nin ilk milli ağır sınıf torpidosu AKYA, 324 milimetrelik ORKA torpidosu, METE Lazer Güdümlü Mini Füze, 122 milimetrelik ve 230 milimetrelik füzelere lazer arayıcı başlık kazandırılarak geliştirilen TRLG-122 ve TRLG- 230 füzeleri ve Yakın Hava Savunma Sistemleri
, FNSS Savunma
tarafından üretilen ve Türkiye'nin ilk ağır sınıf insansız kara aracı olma özelliğine sahip Gölge Süvari, düşman füzelerini lazer teknolojisiyle etkisiz hale getiren METEKSAN
yapımı Nazar Sistemi, Zyrone Dynamics
yapımı, sınıfında en hızlı ve en uzun süre görev yapabilen mini Sarsılmaz'ın ürettiği SAR-762 MT makineli tüfek ilk kez görücüye çıktı.