Afrika’da FETÖ’ye ağır darbe

Başkan
Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe
'de görüşmeler yaptığı Etiyopya
Başbakanı Abiy Ahmed
ile düzenlediği ortak basın toplantısında şunları kaydetti:
YATIRIMLARIMIZ 2.5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI:
Etiyopya ile diplomatik ilişkilerimizin 125'inci yılını kutluyoruz. Dostluk ve dayanışma temelinde gelişen ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırdık. 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamamız için atmamız gereken adımları değerlendirdik. Etiyopya'daki Türk yatırımlarının miktarı 2.5 milyar dolar seviyesine ulaştı. 10 bin kişiye iş imkânı sunan Etiyopya'daki şirketlerimizin yatırımlarının artmasını arzu ediyoruz.
FETÖ OKULLARI KAPATILDI:
FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Türkiye Maarif Vakfımıza devredildiği bilgisini paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum.