Aydos ormanındaki polis memurunun ölümünde yeni gelişme

Kartal'da ormanlık alanda polis memuru Osman Yalınkaya'yı silahla başından vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Mahmud Sezgin hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı. Konuyla ilgili hazırlanan iddianamede, yaşanan olayda maktulün intihar etmesine ilişkin herhangi bir delil tespit edilemediği belirtilmişti.

SANIK MAHKEME SALONUNDAYDI

İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk celsesi görüldü. Duruşmaya sanık Mahmud Sezgin cezaevinden getirilirken müştekiler ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

'İLK ADIMLARIMIZI BİRLİKTE ATTIĞIM İNSAN'

Duruşmada sanık Mahmud Sezgin, 'Bu iftiraları reddediyorum. Maktulle ilk adımlarımızı birlikte attık. Allah da yukarda benim üzerime iftira atıldı. Olayla ilgili hiçbir alakam yoktur. 8 aydır suçsuz yere yatıyorum. Maktulle çocukluktan beri arkadaşız, beraber büyüyüp tahsil yaptık. Yaptığımız işte fikir ayrılıklarımız olunca maktul bunu çok şahsileştirdi ve ardından böyle bir olay yaşandı ama ben kimseyi vurmadım' şeklinde konuştu.

ATIŞ İZLERİ SORULUNCA 'SUÇSUZUM' DEDİ

Otopsi raporunda maktule ait atış izine rastlanmamasının sorulması üzerine sanık Sezgin, 'Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Teknik terimlerden anlamıyorum ama suçsuzum' ifadelerini kullandı. Silahta maktule ait parmak izi olmaması konusunda bilgisi olmadığını söyleyen sanık Sezgin, 'Olayda benim üzerimde siyah mont da vardı ve benim üzerimdeydi. Eğer atış artığı bulaşsa monta da bulaşması gerekirdi. Montun da incelenmesine yönelik talepte bulunduk ve bu talep kabul edilmedi' sözlerini sarfetti.

MAKTULÜN ATEŞ ETTİĞİNİ SAVUNDU

Sanık Mahmud Sezgin, silahın maktulün hangi elinde olduğunu hatırlamadığını söyleyerek 'Silahı yukarıya doğru kaldırdı. Sanki çok ağır bir şey kaldırıyormuş gibiydi. Ben silahı havaya ateş edecek sandım. Olay sırasında yere çömelmiş olduğumdan net görmedim ancak o halde göz ucuyla bişeyler görebildim. Maktul silahı yukarı doğru kaldırırken silah patladı ve arkasından maktulün başından kan fışkırdı. O sırada aramızda 3-5 metre mesafe vardı' dedi.

'KAN ÜZERİME RÜZGARLA GELMİŞ OLABİLİR'

Üzerinde kan lekesinin olması hakkında ise sanık, 'Sonuçta bir kan fışkırması var. Rüzgarın etkisiyle üzerime gelmiş olabilir. Zaten kan lekeleri incelendiğinde gelişen teknolojiyle maktül ve aramdaki mesafeyi de tespit edileceğini düşünüyorum. Sonrasında bana birçok polis memuru dokundu. Atış izleri onlardan bulaşmış olabilir' dedi.

KAN PARASI DİYE ANAOKULLARINI VERMEYİ TEKLİF ETMİŞ

Müştekiler sanıktan şikayetçi olduklarını söylerken maktulün eşi olan müşteki Aygül Yalınkaya, olayı yakınlarımdan öğrendiğini, eşi ve sanığın 2018 yılında anaokulu yüzünden ciddi bir anlaşmazlığa düştüklerini, sanığın ego problemleri olduğunu, eşinin ortaklığı bitirmek istediğini ancak sanığın babasının eşini ikna ettiğini açıkladı. Müşteki Yalınkaya, 'Ben eşimle sanık arasında sıkıntılı durumlar olduğunu eşimin ölümünden sonra öğrendim. Tuzladaki anaokulunun müdürü, sanığın eşiyle görüştüğünü ve kan parası karşılığında anaokullarını bana vereceklerini söyledi. Teklifi kabul etmedim' diyerek şikayetçi olduğunu belirtti.

'BİR EL SİLAH SESİ VE BAĞRIŞLAR DUYDUM'

Tanık olarak dinlenen Vefiye A. ise beyanında 'Ben Aydos'ta oturuyorum. Hayvancılık yapıyorum. Bulaşık yıkıyordum. Eşim benden yemek istedi ona yemek verdim. Sonrasında 1 el silah sesi duydum. Bir şahıs bağırıyordu. Eşimle birlikte sesin geldiği yere gittik. Polislerin de geldiği gördüm' ifadelerini kullandı.

SİLAH SOL ELİNİN YAKINDA GÖRÜLMÜŞ

Duruşmada polis memurunun olay anında çekilen fotoğrafı göstermesi üzerine maktulün sağ yanağının üzerinde sola bakar vaziyette yattığı, üzerinde siyah mont, lacivert kot pantolan olduğu, her iki elinin de vücuduna yakın ve aşağı yönde olduğu, sol elinin kalça kısmına neredeyse yapışık olduğu, namlunun ayaklarına doğru baktığı, namlunun büyük bir kısmının vücudunun altında olduğu, maktulün sol elinin de vücudunun altında olduğu görüldü.

DAVA ERTELENDİ

Duruşmada dosyada adı geçen diğer tanıkların da dinlenmesinin ardından mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

'DAVANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM'

Duruşma sonu açıklama yapan müşteki Aygül Yalınkaya, 'Benim eşim olay günü beni öperek gitti. Ailemiz için gelecek planlarımız vardı. Eşim melankolik hareketler sergileyen biri değildi, çok neşeliydi. Sanığın gerekli cezayı alması için bu davanın peşini asla bırakmayacağım' şeklinde konuştu.