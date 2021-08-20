12’si bebek 273 kişi Türkiye’ye getirildi

Taliban'ın Afganistan
'ın başkenti Kabil
'e girmesinin ardından Afganistan'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine devam edildi. Dışişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndan tahliye edilen 12'si bebek 273 yolcu, Türk Hava Kuvvetleri
'nin nakliye uçağı ile ilk olarak Pakistan
'daki İslamabad Havalimanı'na getirildi. Buradan THY
'ye ait uçak ile dün saat 07.55'te İstanbul Havalimanı'na indi. Koronavirüs testi yaptıran Türk yolcularının bildirdikleri adreslerde, Afganistan vatandaşlarının olduğu yabancı uyruklu yolcuların ise otellerde 10 gün karantinada tutulacakları belirtildi. Üç ay önce Afganistan'a çalışmak için iki arkadaşı ile birlikte giden hemşire İrem Kahraman
, Kabil Havalimanı
'na ulaşmakta çok zorlandıklarını belirtti. Kahraman, "ABD ve Taliban güvenli bölgeyi koruyordu. Oraya gidene kadar valizlerimizi attık. Çok zor anlar yaşadık. Güvenli bölgeye geçince Azerbaycan Türkleri ve Türk askerleri bizi aldı. Büyükelçiliğimiz, Dışişleri Bakanlığımız, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin
yardımcı oldu" dedi. 7 yıldır Kabil'de çalışan Rafet Gürbüz
ise "Kabil Büyükelçimiz uçağın kapısına kadar yolcu etti. Komutanlarımız çok ilgilendi. İnşallah hiçbir askerimiz, vatandaşımız burnu kanamadan gelir. Afgan gençler işsiz. Taliban'dan korkularından Avrupa
ve Türkiye
'ye gelmek istiyorlar. Ekonomik kaygıları var" diye konuştu.